Χρήστος Νικολόπουλος για τη γνωριμία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη: “Ένιωθα θαυμασμό και δέος, αλλά όχι να μου τρέμουν και τα πόδια”

Ο Χρήστος Νικολόπουλος και η Λίνα Νικολακοπούλου κάθισαν στον καναπέ του “Στούντιο 4” με την Νάνσυ Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο, το απόγευμα της Πέμπτης.

Ο σπουδαίος συνθέτης, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην πρώτη του συνάντηση με τον Στέλιο Καζαντζίδη και τη Μαρινέλλα.

«Αλίμονο. Ένιωθα θαυμασμό και δέος φυσικά, έτσι. Αλλά όχι να μου τρέμουν και τα πόδια», είπε αρχικά ο Χρήστος Νικολόπουλος για τη γνωριμία του με τον Στέλιο Καζαντζίδη.

«Την ίδια ώρα βέβαια, ανάλογα και με τον χαρακτήρα των ανθρώπων, μπορεί και γρήγορα να γελάσεις, μπορεί γρήγορα να χαλαρώσεις. Δηλαδή, όλα παίζουν. Ας πούμε, με την ευγένεια… αλλά, αν σου επιτρέψουν. Αν υπάρχει γλυκιά επικοινωνία, δηλαδή, είναι και ανθρώπινα», συμπλήρωσε η Λίνα Νικολακοπούλου.