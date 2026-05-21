Axios: Oι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν εντός 30 ημερών από την λήξη του πολέμου – Στο επίκεντρο πυρηνικό πρόγραμμα και άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ

Οι ΗΠΑ παρέδωσαν ένα νέο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας στο Ιράν μέσω ενός πακιστανικού μεσολαβητή. Η Τεχεράνη εξετάζει επί του παρόντος το έγγραφο και δεν έχει δώσει ακόμη επίσημη απάντηση, όπως αναφέρει το ιρανικό πρακτορείο Tasnim.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης, πριν από τρεις ημέρες το Ιράν υπέβαλε στην αμερικανική πλευρά τη δική του εκδοχή του εγγράφου, η οποία αποτελείται από 14 σημεία. Σε απάντηση, οι ΗΠΑ έστειλαν ένα νέο σχέδιο μέσω ενός μεσολαβητή από το Πακιστάν, ενώ στην Τεχεράνη, ο Πακιστανός εκπρόσωπος προσπαθεί να φέρει πιο κοντά τις θέσεις των μερών και να επιτύχει συμφωνία σχετικά με πιθανή διατύπωση μελλοντικών συμφωνιών. Παράλληλα, τα μέρη δεν έχουν καταλήξει ακόμη σε τελικές αποφάσεις.

Σύμφωνα με το Axios, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ συζήτησε τις προοπτικές μιας νέας συμφωνίας με το Ιράν κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνομιλίας με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με πηγές του μέσου ενημέρωσης, ο Τραμπ ανέφερε ότι οι μεσολαβητές εργάζονται πάνω σε μια λεγόμενη «επιστολή προθέσεων» που θα μπορούσαν να υπογράψουν οι ΗΠΑ και το Ιράν. Το έγγραφο θα καταγράφει επίσημα το τέλος της φάσης σύγκρουσης και θα ανοίγει ένα παράθυρο 30 ημερών για περαιτέρω διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, το Axios σημειώνει ότι ο Νετανιάχου είναι επιφυλακτικός ως προς τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων και υποστηρίζει την ιδέα της συνέχισης της πίεσης προς το Ιράν με στόχο την αποδυνάμωση του στρατιωτικού του δυναμικού.

Σύμφωνα με πηγές, μετά τη συνομιλία του με τον Τραμπ, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός παρέμεινε ανήσυχος για την πρόοδο των διαπραγματεύσεων.

Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε ότι ο Νετανιάχου θα «υποστηρίξει τη θέση της Ουάσιγκτον» σχετικά με το Ιράν και τόνισε την καλή σχέση συνεργασίας μεταξύ τους.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Ιράν έχει δημοσιοποιήσει επίσημα τους όρους του για τη σύναψη ειρηνευτικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ. Ο κατάλογος των απαιτήσεων καλύπτει θέματα κυρώσεων, στρατιωτικής παρουσίας και αποζημίωσης.

Είχε αναφερθεί προηγουμένως ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σύντομα σε μια βασική συμφωνία που θα πρέπει να θέσει τέλος στις εντάσεις στην περιοχή και να ανοίξει τον δρόμο για ολοκληρωμένες διαπραγματεύσεις σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα.

