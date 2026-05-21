Έλενα Ράπτη: Εκδήλωση αφιερωμένη στη μητρότητα και τη στήριξη της γυναίκας στη Θεσσαλονίκη

Σε μια ιδιαίτερα ζεστή εκδήλωση με τίτλο «Μάνα – Μητέρα – Μαμά», αφιερωμένη στη γυναίκα και τη μητρότητα, παρευρέθηκε η Υφυπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας Έλενα Ράπτη.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης αναδείχθηκε ο πολύτιμος και πολυδιάστατος ρόλος της μητέρας, ως σημείο αναφοράς αγάπης, φροντίδας, δύναμης και καθημερινής προσφοράς προς την οικογένεια και την κοινωνία.

Η Έλενα Ράπτη αναφέρθηκε στις πολιτικές στήριξης της μητέρας και της οικογένειας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ισότητας, αλλά και της ουσιαστικής ενίσχυσης κάθε γυναίκας που αγωνίζεται, προσπαθεί και διεκδικεί ίσες ευκαιρίες και ένα καλύτερο μέλλον.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη σημασία της κοινωνικής αλληλεγγύης και της διαρκούς υποστήριξης των γυναικών και των μητέρων, μέσα από στοχευμένες πολιτικές και πρωτοβουλίες με κοινωνικό πρόσημο.

Η Έλενα Ράπτη ευχαρίστησε το φιλανθρωπικό Σωματείο «Νέα Ελπίδα Θεσσαλονίκης» και την Πρόεδρο Γιώτα Σασοπούλου για την πρόσκληση και τη διαχρονική προσφορά τους στις γυναίκες και στην τοπική κοινωνία.