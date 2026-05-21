Δεν επικυρώθηκαν τα αποτελέσματα των εκλογών του Πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου – Τι ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας

Στη μη επικύρωση των αποτελεσμάτων των αρχαιρεσιών του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, που διεξήχθησαν στις 26 Απριλίου, προχώρησε το υπουργείο Υγείας.

Με απόφαση που υπογράφουν ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, και ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, η μη επικύρωση εδράζεται στη μη συμμόρφωση με το ακυρωτικό αποτέλεσμα, απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς και στην παραβίαση των υπουργικών αποφάσεων που είχαν εκδοθεί για τη συμμόρφωση προς το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Υπενθυμίζεται ότι το ΣτΕ ακύρωσε τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2022, καθώς έκρινε ως μη νόμιμη τη συμμετοχή εκπροσώπων από 18 ιατρικούς συλλόγους που δεν ήταν οικονομικά τακτοποιημένοι. Στις εκλογές της 26ης Απριλίου δεν συμμετείχαν οι 18 ιατρικοί σύλλογοι, αλλά και ακόμα 12, κατόπιν απόφασης του διοικητικού συμβουλίου του ΠΙΣ, κάτι που είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του υπουργού Υγείας.

Υπουργείο Υγείας: Είχε καλέσει τον ΠΙΣ να μην αποκλείσει τους 12 ιατρικούς συλλόγους

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, είχε καλέσει τον ΠΙΣ να συμμορφωθεί με τις αποφάσεις και να μην αποκλείσει τους 12 ιατρικούς συλλόγους. Μάλιστα, έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση αποκλεισμού τους, δεν πρόκειται να επικυρώσει τα αποτελέσματα των εκλογών.

«Κατόπιν των ανωτέρω, προκύπτει η παραβίαση της εκλογικής διαδικασίας, αφού η συγκρότηση του εκλογικού σώματος (Γενική Συνέλευση του ΠΙΣ), το οποίο διαμόρφωσε το εκλογικό αποτέλεσμα, δεν ήταν σύμφωνη, τόσο με την ανωτέρω δικαστική απόφαση, όσο και τις άνω υπουργικές αποφάσεις, που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της υποχρέωσης συμμόρφωσης προς την άνω απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας», αναφέρεται στην απόφαση.

Νέα εκλογική διαδικασία

Σημειώνεται ότι η νομιμότητα της σύνθεσης του εκλογικού σώματος αποτελεί ουσιώδη τύπο της εκλογικής διαδικασίας και η παράβασή του συνεπάγεται ακυρότητα της εκλογής, κατά την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Το υπουργείο Υγείας ορίζει ότι την διοίκηση στην ΠΙΣ θα ασκεί το διοικητικό συμβούλιο, «όπως νομίμως είχε συγκροτηθεί πριν από τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2022, μέχρι την ολοκλήρωση νέας σύννομης εκλογικής διαδικασίας».

Παράλληλα, προβλέπεται η αναβίωση των οργάνων διοίκησης του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου που είχαν νόμιμη συγκρότηση πριν από τις αρχαιρεσίες της 18ης Δεκεμβρίου 2022, και συγκεκριμένα του διοικητικού συμβουλίου, της εξελεγκτικής επιτροπής και του ανώτατου πειθαρχικού συμβουλίου ιατρών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ