Το gala της Euroleague λίγο πριν το Final-4 στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος με σημαντικές παρουσίες – Δείτε φωτογραφίες

Λίγες ώρες έχουν απομείνει για την διεξαγωγή του Final-4 της Euroleague στο T-Center, με το επίσημο gala της διοργάνωσης να πραγματοποιείται με κάθε επισημότητα στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

Ενόψει του μεγάλου ραντεβού, ξεχωριστές προσωπικότητες τόσο του ευρωπαϊκού μπάσκετ, όσο και άλλων χώρων έδωσαν το «παρών» σε μια βραδιά που σηματοδότησε την αντίστροφη μέτρηση για την τελική φάση της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης στο μπάσκετ.

Αθλητές, προπονητές, δημοσιογράφοι, αλλά και άνθρωποι της πολιτικής ήταν μεταξύ εκείνων που έδωσαν με την παρουσία τους ακόμα μεγαλύτερο πρεστίζ σε μια ούτως ή άλλως λαμπερή εκδήλωση.

Μάλιστα ιδιαίτερα ξεχωριστή έκανε τη βραδιά και το drone show που πραγματοποιήθηκε.

Δείτε φωτογραφίες του Intime από την εκδήλωση