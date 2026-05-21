Κώστας Τσουρός: Ό,τι έχω ζήσει, το ‘χει πει η Βίσση – Ψεύτικα τα δάκρυά σου

Υπό τους ήχους του τραγουδιού Ψεύτικα ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή του ο Κώστας Τσουρός. Ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του έστειλαν παράλληλα τις δικές τους αιχμές, απαντώντας εμμέσως σε σχόλια που ακούστηκαν νωρίτερα στην εκπομπή Breakfast@Star, χωρίς ωστόσο να κατονομάσουν κάποιο πρόσωπο.

Η έναρξη της εκπομπής είχε εμφανές υπονοούμενο χαρακτήρα, με το τραγούδι να θεωρείται από πολλούς ως έμμεσο μήνυμα για όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ώρες στον τηλεοπτικό αέρα.

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τσουρός σχολίασε με νόημα πως «ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βίσση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιλογή του τραγουδιού μόνο τυχαία δεν ήταν.

Οι συνεργάτες του, του ευχήθηκαν χρόνια πολλά, με τον ίδιο να απαντά: «Κάνει να πω ευχαριστώ πολύ; Ελπίζω μην ερμηνευτεί διαφορετικά. Μπορώ να το πω ή όχι; Πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα πουν».

ΤΖ.Γ.: Άστους να λαλούν…

Π.Σ.: Εμείς έχουμε την ευθύνη για όσα λέμε και όχι για όσα οι άλλοι καταλαβαίνουν.

Κ.ΤΣ.: Σωστό αυτό κι εμείς έχουμε πορευτεί με αυτό πάντα…