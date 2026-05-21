MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
MEDIA NEWS

Κώστας Τσουρός: Ό,τι έχω ζήσει, το ‘χει πει η Βίσση – Ψεύτικα τα δάκρυά σου

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Υπό τους ήχους του τραγουδιού Ψεύτικα ξεκίνησε σήμερα την εκπομπή του ο Κώστας Τσουρός. Ο παρουσιαστής και οι συνεργάτες του έστειλαν παράλληλα τις δικές τους αιχμές, απαντώντας εμμέσως σε σχόλια που ακούστηκαν νωρίτερα στην εκπομπή Breakfast@Star, χωρίς ωστόσο να κατονομάσουν κάποιο πρόσωπο.

Η έναρξη της εκπομπής είχε εμφανές υπονοούμενο χαρακτήρα, με το τραγούδι να θεωρείται από πολλούς ως έμμεσο μήνυμα για όσα έχουν ειπωθεί τις τελευταίες ώρες στον τηλεοπτικό αέρα.

Λίγο αργότερα, ο Κώστας Τσουρός σχολίασε με νόημα πως «ό,τι έχω ζήσει, το έχει πει η Βίσση», αφήνοντας να εννοηθεί ότι η επιλογή του τραγουδιού μόνο τυχαία δεν ήταν.

Οι συνεργάτες του, του ευχήθηκαν χρόνια πολλά, με τον ίδιο να απαντά: «Κάνει να πω ευχαριστώ πολύ; Ελπίζω μην ερμηνευτεί διαφορετικά. Μπορώ να το πω ή όχι; Πρέπει να προσέχουμε τα λόγια μας, γιατί δεν ξέρεις ποτέ τι θα πουν».

ΤΖ.Γ.: Άστους να λαλούν…

Π.Σ.: Εμείς έχουμε την ευθύνη για όσα λέμε και όχι για όσα οι άλλοι καταλαβαίνουν.

Κ.ΤΣ.: Σωστό αυτό κι εμείς έχουμε πορευτεί με αυτό πάντα…

Κώστας Τσουρός

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 6 ώρες πριν

Ράνια Θρασκιά: Σε καθεστώς οικονομικής ασφυξίας οι επιχειρήσεις εστίασης στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 5 ώρες πριν

Παύλος Γερουλάνος για υποκλοπές: Η ΝΔ φωνάζει ένοχη, και το κάνει μόνη της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 12 ώρες πριν

Νέα ανάρτηση Τσίπρα: Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

Μαρία Καρυστιανού: Ανακοινώνει σήμερα το κόμμα της από τη Θεσσαλονίκη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 31 λεπτά πριν

ΚΑΕ Άρης: Παραμένει εκτός ο Αντετοκούνμπο, μέρος της προπόνησης ο Μήτρου-Λονγκ

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Μαίρη Κοντολούρη: Ο σκύλος μου μύρισε τον καρκίνο που δεν είχε δει η μαστογραφία