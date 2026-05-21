MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να παρευρεθεί στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Ο δύο φορές MVP του NBA και ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να δώσει το “παρών” στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η οποία συγκεντρώνει στην ελληνική πρωτεύουσα την ελίτ των συλλόγων της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ (22/05, 18:00), ενώ στον δεύτερο η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια (22/05, 21:00).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει παρακολουθήσει και στο παρελθόν διοργανώσεις της Euroleague, μεταξύ αυτών και το Final Four του 2024 στο Βερολίνο, ενώ είχε βρεθεί και στα φετινά play off στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό μαζί με τον Κάιλ Κούζμα και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αναμφίβολα η παρουσία του στην Αθήνα προσδίδει επιπλέον λάμψη στο Final Four.

Euroleague Γιάννης Αντετοκούνμπο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 8 ώρες πριν

Συγκινεί ο Ακύλας: “Προσπαθούσε να με παρηγορήσει γιατί είχε χαθεί η λάμψη από τα μάτια μου”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Για τις 5 Ιουνίου οι προθεσμίες για εξηγήσεις των πρώτων μη πολιτικών προσώπων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θρίλερ στον Όλυμπο: Άκαρπες οι έρευνες για τον 25χρονο ορειβάτη – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Μπακογιάννη για “Γαλάζια Πατρίδα”: Αναμφισβήτητα είναι μια ρωγμή εμπιστοσύνης και μια κλιμάκωση στην ένταση

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Τζέσικα Βοσκ: Θαυμαστής μπήκε στο καμαρίνι της – “Είναι πραγματικά τρομακτικό” λέει η σταρ του Μπρόντγουεϊ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 23 ώρες πριν

Προκόπης Παυλόπουλος: To μεγαλύτερο θεσμικό αντίβαρο σε μια σύγχρονη Δημοκρατία είναι ένα στιβαρό, κανονιστικό Σύνταγμα και η εφαρμογή αυτού