Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναμένεται να παρευρεθεί στο Final Four της Euroleague στην Αθήνα

Στην Αθήνα αναμένεται να βρεθεί το τριήμερο 22-24 Μαΐου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το Final Four της Euroleague, που θα διεξαχθεί στο Telekom Center Athens.

Ο δύο φορές MVP του NBA και ηγέτης των Μιλγουόκι Μπακς αναμένεται να δώσει το “παρών” στη μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ, η οποία συγκεντρώνει στην ελληνική πρωτεύουσα την ελίτ των συλλόγων της διοργάνωσης.

Υπενθυμίζεται ότι στον πρώτο ημιτελικό ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενερμπαχτσέ (22/05, 18:00), ενώ στον δεύτερο η Ρεάλ Μαδρίτης κοντράρεται με τη Βαλένθια (22/05, 21:00).

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει παρακολουθήσει και στο παρελθόν διοργανώσεις της Euroleague, μεταξύ αυτών και το Final Four του 2024 στο Βερολίνο, ενώ είχε βρεθεί και στα φετινά play off στο ΣΕΦ για να παρακολουθήσει τον Ολυμπιακό μαζί με τον Κάιλ Κούζμα και τον Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αναμφίβολα η παρουσία του στην Αθήνα προσδίδει επιπλέον λάμψη στο Final Four.