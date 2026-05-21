Πάτρα: Διασωληνωμένος μαθητής με συμπτώματα μηνιγγίτιδας – Μεγάλη αναστάτωση στους γονείς

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο ένας μαθητής σχολείου από την Ηλεία, ο οποίος όπως όλα δείχνουν προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα patrisnews.com, το σοβαρό περιστατικό εκδηλώθηκε την περασμένη Τρίτη, όταν ο μαθητής παρουσίασε υψηλό πυρετό και ανησυχητικά συμπτώματα.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο Πύργου, όπου οι γιατροί διέγνωσαν ισχυρή υποψία μηνιγγίτιδας. Κρίνοντας την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη, αποφάσισαν την άμεση διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό γενικό νοσοκομείο στο Ρίο Πατρών.

Παρά τις πληροφορίες ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, καθώς ο μαθητής απουσίαζε από το σχολείο την τελευταία εβδομάδα, γονείς εμφανίζονται ιδιαίτερα ανήσυχοι και δηλώνουν πως δεν έχουν λάβει επίσημη ενημέρωση. Στην Περιφερειακή Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής στην Πάτρα έχουν ήδη κατατεθεί παράπονα από γονείς που ζητούν σαφείς απαντήσεις για την κατάσταση.

Την ανησυχία αυτή εκφράζει και ο Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων, Κηδεμόνων και ΑμεΑ Νομού Ηλείας «Ήλις», ο οποίος με επείγουσα επιστολή του κάνει λόγο για έλλειψη ενημέρωσης προς γονείς και προσωπικό.

Αναλυτικά η επιστολή του Συλλόγου:

«Ο Νομαρχιακός Σύλλογός Γονέων και Κηδεμόνων και Αμεα Νομού Ηλείας Ήλις εκφράζει την έντονη ανησυχία του σχετικά με πληροφορίες περί επιβεβαιωμένου κρούσματος μηνιγγίτιδας σε μαθητή σχολείου ειδικής αγωγής, καθώς και για την απουσία επίσημης ενημέρωσης προς γονείς, προσωπικό και αρμόδιους φορείς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν περιέλθει σε γνώση μας, συνεχίζεται η λειτουργία της σχολικής μονάδας με παρουσία στενής οικογενειακής επαφής του νοσούντος μαθητή, χωρίς να έχει υπάρξει ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες των αρμόδιων υγειονομικών αρχών και την εφαρμογή των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων.

Δεδομένου ότι πρόκειται για δομή ειδικής αγωγής με ευάλωτους μαθητές, ζητούμε άμεσα:

-Επίσημη ενημέρωση σχετικά με το περιστατικό.

-Διευκρίνιση για το εάν έχει ενημερωθεί ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας και οι αρμόδιες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας.

-Ενημέρωση για τα μέτρα που έχουν ληφθεί εντός της σχολικής μονάδας.

-Διευκρίνιση σχετικά με την παρουσία στενών οικογενειακών επαφών του νοσούντος μαθητή στον σχολικό χώρο.

-Διαβεβαίωση ότι τηρούνται πλήρως τα προβλεπόμενα υγειονομικά πρωτόκολλα για την προστασία μαθητών και εργαζομένων.

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών και των εργαζομένων οφείλει να αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα και απαιτεί υπεύθυνη και άμεση ενημέρωση της σχολικής κοινότητας».