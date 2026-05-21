Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή: “ΗΠΑ και Ιράν κατέληξαν σε προσχέδιο συμφωνίας”, αναφέρουν ΜΜΕ της Τεχεράνης

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, με τις ΗΠΑ και το Ιράν να φέρεται να κατέληξαν σε τελικό σχέδιο συμφωνίας με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, το οποίο αναμένεται να ανακοινωθεί μέσα στις επόμενες ώρες.

Σύμφωνα με το δίκτυο Al Arabiya, ΗΠΑ και Ιράν φέρεται να έχουν καταλήξει σε τελικό σχέδιο συμφωνίας που περιλαμβάνει άμεση κατάπαυση του πυρός, ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και σταδιακή άρση των κυρώσεων προς την Τεχεράνη.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν διαπραγματεύσεις για τα ανοιχτά ζητήματα, σε μια προσπάθεια να αποφευχθεί νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και να αποκατασταθεί η σταθερότητα στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο για την ειρηνευτική συμφωνία που φέρεται να αποδέχτηκαν και οι δύο πλευρές αναφέρει:

Την άμεση και πλήρη κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα. Οι δύο πλευρές δεσμεύονται αμοιβαία να μην στοχοποιούν υποδομές. Η ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ θα διασφαλίζεται μέσω κοινού μηχανισμού επιτήρησης. Οι κυρώσεις θα αρθούν σταδιακά, εφόσον το Ιράν τηρεί τους όρους της συμφωνίας.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια επιβεβαίωση από καμία από τις δύο πλευρές.