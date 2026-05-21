“Να έχω κάτι για τα γεράματά μου”: Προκαλεί ο αναισθησιολόγος για το φακελάκι και το επίμαχο βίντεο

«Να έχω κάτι για τα γεράματά μου» δήλωσε ο αναισθησιολόγος, που κατεγράφη να ζητά «φακελάκι» 100 – 150 ευρώ από ασθενή σε νοσοκομείο της Αθήνας.

Σε συνέντευξή του στο Mega, ο γιατρός δήλωσε ότι αρχικά πήγε μία ώρα νωρίτερα στο δωμάτιο της ασθενούς επειδή ήθελε να την ενημερώσει ότι υπάρχει περίπτωση να αναβληθεί το χειρουργείο της «λόγω ώρας».

«Αυτή ήτανε προς χειρουργείο. Επειδή ήτανε να το κάνω εγώ και δεν το είχα δει προ εγχειρητικά, πήγα να δω την κλινική του κατάσταση και, πάντα, έτσι γίνεται μια ώρα πριν, ας πούμε, πριν μπει στο χειρουργείο, να δω είναι, δεν είναι, έχει φάει, δεν έχει φάει. Γιατί υπάρχει ένα πρωτόκολλο. Και ειλικρινά έγινε αυτό που σας λέω. Λέω: “Λόγω ώρας μπορεί να μπει, μπορεί και να μην μπει. Εγώ θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου για να μπει», είπε μιλώντας στο Mega.

Ο ίδιος ανέφερε ότι θα έβγαινε σε σύνταξη τον Ιούλιο και ζήτησε τα χρήματα γιατί ήθελε να κάνει μια καλή πράξη.

«Στις 14 Ιουλίου, αν δείτε την ημερομηνία μου, δηλαδή σε 1,5 μήνα βγαίνω σε σύνταξη. Δηλαδή και δεν έκανα κάτι και κινδυνεύω. Θα ήθελα να έχω καλά γεράματα. Πώς να σας το πω; Ειλικρινά, λυπάμαι. Τέλος πάντων, δε θέλω να σας πω τα προσωπικά μου, αλλά, ξέρετε, είμαι, θα σας το πω αφού φτάσαμε εδώ.

Είμαι με απόφαση του ΚΕΠΑ 82% αναπηρία, έχω αναπηρία. Δε θα υπήρχε περίπτωση να εκμεταλλευτώ άνθρωπο από τα δράματα που τραβάω με τον καρκίνο που έχω. Δεν έχω κάτι άλλο για τα γεράματά μου».

Το βίντεο και η συζήτηση του αναισθησιολόγου με την ασθενή

Στο βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων η ασθενής φέρεται να ρωτά τον γιατρό πόσα χρήματα θέλει με τον ίδιο να απαντά αρχικά «δεν θέλω τίποτα».

Μόλις η νοσοκόμα που βρίσκεται κοντά στο κρεβάτι της ασθενούς απομακρύνεται ο γιατρός, φέρεται να της λέει: Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά».

Ο ασθενής απαντά «Εντάξει» με τον γιατρό να της λέει «Εγώ δεν θέλω».

Η ασθενής φέρεται να είναι διατεθειμένη να δώσει εκείνη τη στιγμή τα χρήματα με τον γιατρό να απαντά: Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ.

Ο αναισθησιολόγος έχει ήδη απομακρυνθεί από τα καθήκοντα του ενώ έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση όπου εκεί θα ληφθούν καταθέσεις τόσο του φερόμενου επίορκου γιατρού όσο και της ασθενούς και του γιου της.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σήμερα το πρωί (21/05) γνωστοποίησε μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στα κοινωνικά δίκτυα ότι έλαβε το βίντεο και πως διέταξε την Διοίκηση του συγκεκριμένου νοσοκομείου την προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.

Αναλυτικά, όπως αναφέρει ο κ. Γεωργιάδης στην ανάρτησή του, «πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο».

Ο υπουργός συνεχίζει, αναφέροντας ότι «διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ».

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή» καταλήγει στην ανάρτησή του.