Ούτε εφτά ούτε εννιά: Η αλήθεια για το πόσες ώρες ύπνου χρειάζεσαι πραγματικά

Η κλασική οδηγία λέει ότι χρειαζόμαστε επτά έως εννέα ώρες ύπνου, αλλά τι γίνεται αν αυτό δεν σου ταιριάζει; Ο Sleep Expert Δρ. Νικόλαος Τιβέριος Οικονόμου εξηγεί ότι δεν υπάρχει ένα ενιαίο πρότυπο για όλους και ότι ο ιδανικός ύπνος διαφέρει από άτομο σε άτομο.

Συχνά συμβαίνει να νιώθεις εξαντλημένος μετά από οκτώ ώρες ύπνου, ενώ κάποιος άλλος λειτουργεί άψογα με έξι ώρες. Αυτό συμβαίνει γιατί οι ανάγκες ύπνου δεν είναι ίδιες για όλους. Παίζουν ρόλο η ηλικία, ο τρόπος ζωής, το βιολογικό ρολόι και πολλοί ακόμα παράγοντες. Ο στόχος είναι να βρεις τη δική σου “χρυσή ισορροπία” ώστε να νιώθεις ξεκούραστος μέσα στη μέρα.

Κίνδυνοι από τον πολύ λίγο ή τον πολύ ύπνο

Πολλοί είναι εκείνοι που δεν κοιμούνται αρκετά κάθε βράδυ. Ένα σημαντικό ποσοστό του πληθυσμού δεν καλύπτει τις ανάγκες του σε ύπνο, κάτι που επηρεάζει σοβαρά τη σωματική και ψυχική υγεία. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να μειώσει την απόδοση, να αυξήσει τον κίνδυνο ατυχημάτων και ακόμη και να επηρεάσει την οδήγηση περισσότερο από το αλκοόλ.

Επιπλέον, η χρόνια έλλειψη ύπνου σχετίζεται με προβλήματα όπως καρδιακές παθήσεις, παχυσαρκία και κατάθλιψη. Από την άλλη πλευρά, και ο υπερβολικός ύπνος μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες, καθώς σε κάποιους ανθρώπους η παραμονή στο κρεβάτι για πάνω από εννέα ώρες μπορεί να προκαλεί αίσθημα κόπωσης και μειωμένη ενέργεια μέσα στη μέρα.

Διάρκεια ύπνου ή σταθερότητα: τι έχει μεγαλύτερη σημασία;

Δεν αρκεί μόνο το πόσες ώρες κοιμάσαι. Σημαντικό ρόλο παίζει το πώς νιώθεις όταν ξυπνάς και πώς λειτουργείς μέσα στην ημέρα. Κάποιος μπορεί να κοιμάται αρκετές ώρες αλλά να νιώθει συνεχώς νύστα, κάτι που δείχνει ότι ίσως υπάρχει πρόβλημα στην ποιότητα του ύπνου ή στην υγεία του.

Εξίσου σημαντική είναι η σταθερότητα του ύπνου και η ώρα που κοιμάσαι. Ο ύπνος δεν είναι ίδιος αν γίνεται σε διαφορετικές ώρες μέσα στο 24ωρο, καθώς το βιολογικό ρολόι επηρεάζει έντονα την ποιότητα της ξεκούρασης.

Πώς αλλάζει ο ύπνος με την ηλικία

Οι ανάγκες ύπνου αλλάζουν καθώς μεγαλώνουμε. Τα παιδιά χρειάζονται πολύ περισσότερο ύπνο από τους ενήλικες, ενώ οι μεγαλύτεροι σε ηλικία συνήθως χρειάζονται λίγο λιγότερες ώρες. Παρ’ όλα αυτά, πολλοί ενήλικες συνεχίζουν να προσπαθούν να κοιμούνται όπως παλιά, κάτι που μπορεί να τους δυσκολεύει να αποκοιμηθούν.

Με την ηλικία, ο ύπνος μπορεί να γίνεται πιο ελαφρύς και λιγότερο συνεχόμενος, κάτι που οδηγεί αρκετούς ανθρώπους να πιστεύουν λανθασμένα ότι έχουν πρόβλημα και να ζητούν φαρμακευτική βοήθεια, ενώ στην πραγματικότητα μπορεί απλώς να έχουν αλλάξει οι ανάγκες τους.

Ο ρόλος του τρόπου ζωής στον ύπνο

Η καθημερινότητα και ο τρόπος ζωής επηρεάζουν σημαντικά τον ύπνο. Η χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, τα ακανόνιστα ωράρια εργασίας και το άγχος μπορούν να μειώσουν την ποιότητα του ύπνου.

Ιδιαίτερα όταν κάποιος δουλεύει από το σπίτι, είναι πιο εύκολο να χαθεί η διάκριση ανάμεσα στην εργασία και την ξεκούραση, με αποτέλεσμα ο εγκέφαλος να συνδέει τον χώρο του ύπνου με στρες και δραστηριότητα αντί για χαλάρωση.

Επίσης, υπάρχουν διάφορες διαταραχές ύπνου που επηρεάζουν πολλούς ανθρώπους, όπως η αϋπνία και η υπνική άπνοια.

Πώς καταλαβαίνεις ότι κοιμάσαι αρκετά

Ένα βασικό σημάδι καλού ύπνου είναι το πώς αισθάνεσαι μέσα στην ημέρα. Αν νιώθεις συχνά εκνευρισμό, υπνηλία ή ανάγκη για ύπνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, πιθανότατα δεν ξεκουράζεσαι επαρκώς.

Αντίθετα, το να ξυπνάς σχετικά εύκολα, χωρίς έντονη νωθρότητα που διαρκεί πολύ ώρα, είναι καλό σημάδι. Επίσης, αν δεν χρειάζεσαι συνεχώς καφεΐνη ή ζάχαρη για να λειτουργήσεις, αυτό δείχνει ποιοτικό ύπνο.

Συμβουλές για καλύτερο ύπνο

Ο ειδικός προτείνει μερικές βασικές συνήθειες που βοηθούν τον ύπνο:

Το να ξυπνάς κάθε μέρα την ίδια ώρα και να εκτίθεσαι στο φυσικό φως βοηθά στη ρύθμιση του βιολογικού ρολογιού σου.

Η άσκηση μέσα στη μέρα επίσης βοηθά, αρκεί να αποφεύγεται πολύ αργά το βράδυ.

Είναι καλό να αποφεύγεις την καφεΐνη, τα βαριά γεύματα και το αλκοόλ πριν τον ύπνο.

Επίσης, μια ήρεμη ρουτίνα πριν τον ύπνο, όπως χαμηλό φως, χαλάρωση και απομάκρυνση από το κινητό, βοηθά το σώμα να προετοιμαστεί για ξεκούραση.

Το σημαντικότερο όμως είναι να μην αγχώνεσαι για τον ύπνο, γιατί η υπερβολική προσπάθεια μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Δημιουργώντας χώρο για ύπνο

Αν χρειάζεσαι περισσότερο ύπνο, πρέπει να του δώσεις προτεραιότητα μέσα στην καθημερινότητά σου. Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι δεν έχουν χρόνο για ύπνο λόγω υποχρεώσεων, αλλά στην πραγματικότητα το πρόβλημα είναι η έλλειψη οργάνωσης και προτεραιοτήτων.

Το πρώτο βήμα είναι να αναγνωρίσεις πόσο σημαντικός είναι ο ύπνος για την υγεία σου και να προσαρμόσεις το πρόγραμμα σου ανάλογα. Αν υπάρχουν επίμονα προβλήματα ύπνου για εβδομάδες, τότε είναι καλό να ζητήσεις τη βοήθεια γιατρού ή ειδικού.

Πηγή: bovary.gr