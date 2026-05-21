Στην Κωνσταντινούπολη με ειδικές πτήσεις έφτασαν 428 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα – Βίντεο από την άφιξή τους

Στην Κωνσταντινούπολη έφτασαν σήμερα οι ακτιβιστές του ανθρωπιστικού στόλου «Global Sumud», οι οποίοι είχαν συλληφθεί από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα.

Οι ακτιβιστές μεταφέρθηκαν με τρεις ειδικές πτήσεις από το Ισραήλ στην Τουρκία, μετά από επιχείρηση αναχαίτισης του στολίσκου που μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα.

Τρεις πτήσεις της Turkish Airlines προσγειώθηκαν στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, μεταφέροντας τους εκατοντάδες συμμετέχοντες.

Με την άφιξή τους στο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης, οι ακτιβιστές έγιναν δεκτοί στο VIP Hall του αεροδρομίου από συγγενείς τους και αξιωματούχους των χωρών τους, ενώ για τους τραυματίες κινητοποιήθηκαν ασθενοφόρα στο σημείο.

Δείτε βίντεο από την άφιξη των ακτιβιστών

Σύμφωνα με τις αρχές, μετά την τελετή υποδοχής μεταφέρθηκαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία της Κωνσταντινούπολης για εξετάσεις, στο πλαίσιο έρευνας που έχει ξεκινήσει η εισαγγελία.

Ο στολίσκος είχε αναχωρήσει την περασμένη Πέμπτη από τη Μαρμαρίδα της Τουρκίας και αποτελούνταν από 428 άτομα από 44 χώρες, με στόχο να σπάσει τον αποκλεισμό της Γάζας.

Όλα τα σκάφη του στολίσκου, σύμφωνα με τους διοργανωτές, κατασχέθηκαν από ισραηλινές δυνάμεις σε διεθνή ύδατα.

