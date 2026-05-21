MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η επικοινωνία του Άδωνι Γεωργιάδη με αγρότισσα που δώρισε ασθενοφόρο στο νοσοκομείο Βέροιας – “Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ”

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Μεγαλείο ψυχής επέδειξε μια αγρότισσα από τη Βέροια που προχώρησε στην δωρεά ενός ασθενοφόρου στο Γενικό Νοσοκομείο της πρωτεύουσας της Ημαθίας, με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, να επικοινωνεί τηλεφωνικά μαζί της για την ευχαριστήσει και να εκφράσει τη συγκίνησή του για την κίνηση αυτή.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια αγρότισσα που δώρισε ένα ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Βέροιας με τον κ. Γεωργιάδη, να την τηλεφωνεί για να την ευχαριστήσει.

Σε βίντεο που ανέβασε σε σχετική του ανάρτηση ο υπουργός Υγείας, φαίνεται η στιγμή που ο δικηγόρος της γυναίκας παραδίδει το ασθενοφόρο παρουσία του υπουργού, καθώς η ίδια δεν επιθυμούσε να εμφανιστεί.

Παίρνοντας το τηλέφωνο στα χέρια του ο κ. Γεωργιάδης ευχαρίστησε την γυναίκα. «Έχω συγκινηθεί πάρα πολύ με αυτό που κάνατε, βοηθάτε πάρα πολύ το Νοσοκομείο, βοηθάτε το Εθνικό Σύστημα Υγείας», είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός Υγείας.

Το μήνυμα του υπουργού Υγείας στον λογαριασμό του στο Χ: «Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ημέρας σήμερα ήταν όταν παρέλαβα το ασθενοφόρο που μας δώρησε μία φτωχή αγρότισσα από το υστέρημα της για τις δευτερογενείς μας μεταγωγές. Ήθελε να διατηρήσει την ανωνυμία της, οπότε εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο της, αλλά ζήτησα και της μίλησα στο τηλέφωνο για να της πω ένα μεγάλο ευχαριστώ».

Δείτε την ανάρτηση

Άδωνις Γεωργιάδης Βέροια

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 5 ώρες πριν

Χωρίς νερό για τρεις ώρες αύριο περιοχή της ανατολικής Θεσσαλονίκης

ΔΙΕΘΝΗ 11 ώρες πριν

Τραμπ για Ιράν: Οι ΗΠΑ θα περιμένουν λίγες ακόμη ημέρες – Είμαστε στο όριο ανάμεσα σε συμφωνία ή πόλεμο

ΠΑΙΔΕΙΑ 12 ώρες πριν

ΑΠΘ: Διεθνές Συνέδριο για τις σύγχρονες τάσεις στην Κλασική Φιλολογία από σήμερα στο ΚΕΔΕΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 4 ώρες πριν

Κακλαμάνης κατά Ανδρουλάκη για τις επιστολικές ψήφους: Όποιος κάνει καταγγελίες, ας φροντίσει να μάθει πόσες φορές το κόμμα του έκανε χρήση

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 41 λεπτά πριν

Συνελήφθη 20χρονος στο σπίτι του οποίου στην Κερατέα εντοπίστηκαν παράνομα όπλα

ΔΙΕΘΝΗ 7 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει 29 δισ. δολάρια για τον πόλεμο στο Ιράν και έχασαν 42 μαχητικά αεροσκάφη