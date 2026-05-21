ΚΑΕ Άρης: Παραμένει εκτός ο Αντετοκούνμπο, μέρος της προπόνησης ο Μήτρου-Λονγκ

Την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την ΑΕΚ συνεχίζει ο Άρης.

Οι «κιτρινόμαυροι» θέλουν να πάρουν τη νίκη, η οποία θα τους δώσει την πρόκριση στα ημιτελικά της Greek Basketball League.

Σύμφωνα με το metrosport.gr, δίχως τον Κώστα Αντετοκούνμπο ολοκλήρωσαν την προπόνησή τους οι Θεσσαλονικείς. Πιο συγκεκριμένα, ο διεθνής σέντερ είχε αποκομίσει πρόβλημα στο δεξί του γόνατο από το πρώτο παιχνίδι της σειράς. Αυτός ήταν και ο λόγος που ήταν ανέτοιμος στο Game 2, γεγονός που εξηγεί τα 15:45 που χρησιμοποιήθηκε.

Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ. Αναλυτικότερα, ο γκαρντ της ομάδας του Ιγκόρ Μίλιτσιτς ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπώρησε, ωστόσο είχε τραυματισμό στα πλευρά από το πρώτο παιχνίδι της Sunel Arena. Αυτός είναι ο λόγος που δεν μπορεί ακόμα να προπονηθεί σε εντατικούς ρυθμούς και το τεχνικό επιτελείο ακολουθεί μια πιο συντηρητική ενσωμάτωσή του στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Αντίθετα, ο Μπράις Τζόουνς συμμετείχε κανονικά σε ολόκληρο το πρόγραμμα. Ο Αμερικανός γκαρντ είχε υποστεί ελαφρύ διάστρεμμα στο νικηφόρο παιχνίδι του Nick Galis Hall, ωστόσο ξεπέρασε πολύ γρήγορα τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν και έτσι συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις του Άρη μαζί με την υπόλοιπη ομάδα.

Αξίζει να αναφερθεί ότι η ομάδα που θα πάρει τη νίκη, θα πάρει και την πρόκριση για τα ημιτελικά της GBL, καθώς η σειρά είναι ισόπαλη στο 1-1. Εκεί, αντίπαλος θα είναι ο Ολυμπιακός ο οποίος -με συνοπτικές διαδικασίες- «σκούπισε» τον Κολοσσό (2-0 νίκες).

Στα ημιτελικά η σειρά κρίνεται εκ νέου στις δύο νίκες, ενώ αξίζει να αναφερθεί ότι η διαφορά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι η κατάργηση του αγώνα για την τρίτη θέση.

