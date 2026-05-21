Αυτοκίνητο παρέσυρε 12χρονο στην Χαλκίδα, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με παράσυρση ανηλίκου σημειώθηκε σήμερα το απόγευμα στην Χαλκίδα.

Όπως αναφέρει το evia online, αυτοκίνητο παρέσυρε έναν 12χρονο την ώρα που ο ανήλικος επιχειρούσε να διασχίσει τον δρόμο σε κεντρικό σημείο της περιοχής, με τις συνθήκες του ατυχήματος να μην έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον τραυματισμένο 12χρονο και τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας.