Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για ναρκωτικά και παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμπλέκονται 4 οικογένειες – 15 συλλήψεις

Νέα μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας είναι σε εξέλιξη από το πρωί σε διάφορες περιοχές της Κρήτης στο πλαίσιο των ερευνών για ναρκωτικά, όπλα αλλά και παράνομες επιδοτήσεις στο νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, η επιχείρηση της ΕΛΑΣ διεξάγεται ταυτόχρονα σε Ηράκλειο, Ζωνιανά, Ρέθυμνο και Άγιο Νικόλαο και μέχρι στιγμής έχουν γίνει τουλάχιστον 15 συλλήψεις.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για μια εγκληματική οργάνωση στην οποία συμμετείχαν μέλη από τέσσερις οικογένειες με τους αστυνομικούς να έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 20 έρευνες σε σπίτια.

Οι ίδιες πηγές μεταφέρουν ότι η επιχείρηση ξεκίνησε στο πλαίσιο των ερευνών για διακίνηση ναρκωτικών και συγκεκριμένα κοκαΐνης στην Κρήτη ενώ στοιχεία προέκυψαν και από καταγραφές διαλόγων στο πλαίσιο της διερεύνησης των παράνομων επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

τουλάχιστον έναν από τους διαλόγους να καταγράφει ότι κάτοικος των Ζωνιανών έψαχνε να βρει ζώα ενόψει ελέγχου για όσα είχε δηλώσει στις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στα μέχρι στιγμής ευρήματα περιλαμβάνονται 30 τραπεζικοί λογαριασμοί καθώς και μετρητά αλλά και ένα μηχάνημα καταμέτρησης τραπεζογραμματίων όπως αυτά που έχουν οι τράπεζες, τα οποία βρέθηκαν στην κατοχή ενός βοσκού.

Αστυνομικές πηγές μεταφέρουν, επίσης, ότι τα μέλη της μιας από τις τέσσερις οικογένειες είχαν περιφερειακό ρόλο στην υπόθεση με τον αστυνομικό Στάθη Λαζαρίδη που τραυματίστηκε βαρύτατα σε επιχείρηση της ΕΛΑΣ το 2007, αφήνοντας την τελευταία του πνοή οχτώ χρόνια αργότερα