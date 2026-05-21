Survivor: "Ακόμη και μέσα στον πόνο του, χαμογελάει" λέει η μητέρα του Σταύρου Φλώρου

Στο Μαϊάμι βρίσκεται τις τελευταίες μέρες ο Σταύρος Φλώρος, μετά το σοκαριστικό ατύχημα που είχε στο Survivor.

Η μητέρα του νεαρού μετέφερε σήμερα μέσω της εκπομπής “Buongiorno” και του Αργύρη Ηλιάδη τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας του γιου της.

«Μέσα στην ημέρα μπορεί να υποβληθεί χειρουργική επέμβαση για να μη χρειαστεί κι άλλο χειρουργείο. Στο δεξί πόδι οι γιατροί θα προσπαθήσουν να πετύχουν πλήρη αποκατάσταση ενώ στο αριστερό θα επιχειρήσουν να μειώσουν τον πόνο και να δώσουν το σχήμα, έτσι ώστε σε δεύτερο χρόνο να τοποθετηθεί το πρόσθετο μέλος.

Πονάει πολύ το αριστερό του ποδαράκι και θα κάνουν κάτι με τα νεύρα για να το περιορίσουν. Ακόμη όμως και μέσα στον πόνο του, χαμογελάει. Ο Ατζούν επικοινωνεί συχνά με τον Σταύρο και έχει βάλει μια ομάδα 15 γιατρών, οι οποίοι είναι κορυφαίοι και ενδιαφέρονται πραγματικά για το παιδί μου. Δεν περνάνε απλά να του πουν μια καλημέρα, είναι εκεί, κάνουν ό,τι εξετάσεις χρειάζονται και τον προσέχουν.

Είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να συμβεί για την κατάσταση του παιδιού μας. Όταν πληροφορήθηκε ότι κέρδισε τελικά το Surivor, ο Σταύρος ενθουσιασμένος μίλησε στο τηλέφωνο με τον Ατζούν και του είπε ότι θέλει και την κούπα. Όταν τον πήρα τηλέφωνο μου είπε, “εγώ μάνα θα την φέρω την κούπα”.

Δεν ενδιαφέρθηκε καθόλου για τα χρήματα. Προσπαθεί να είναι θετικός και χαρούμενος ακόμα και σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», είπε η μητέρα του Σταύρου Φλώρου.

