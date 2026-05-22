Υποκλοπές: Με 151 βουλευτές η απόφαση για τη σύσταση Εξεταστικής – Αποχώρησαν ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ

Μετά από μια σφοδρή αντιπαράθεση, σε νομικό και πολιτικό επίπεδο, η πλειοψηφία της ΝΔ αποφάσισε η σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για το σκάνδαλο των υποκλοπών να εγκριθεί με πλειοψηφία 151 βουλευτών και όχι με 120. Γεγονός που οδήγησε στην αποχώρηση από τη συζήτηση αρχικά του ΠΑΣΟΚ και στη συνέχεια του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΚΕ.

Το παρεμπίπτον ζήτημα έθεσε εκ μερους της ΝΔ ο Μάκης Βορίδης επικαλούμενος το νόμο για τη λειτουργία της ΕΥΠ, καθώς η δραστηριότητα της ανάγεται στην εθνική άμυνα και την εξωτερική πολιτική και συνεπώς με βαση το Σύνταγμα και τον Κανονισμό της Βουλής απαιτείται πλειοψηφία 151 βουλευτών, κάτι το οποίο δεν συνέβη ωστόσο στην αντίστοιχη διαδικασία τον Αύγουστο του 2022. Μετά από ψηφοφορία δι’ εγέρσεως η πρόταση της ΝΔ επί του διαδικαστικού υπερψηφίστηκε κατα πλειοψηφία και συνεπώς η σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής πρέπει να εγκριθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών, δηλαδή με 151.

Βορίδης: Θέλετε να συνεχίσουμε χωρίς κανένα νέο στοιχείο με μια συνέντευξη ενός καταδικασμένου

Ο κ. Βορίδης απορρίπτοντας τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης κατά της λήψης απόφασης για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής με την απόλυτη πλειοψηφία – σε αντίθεση με το 2022 όπου συστήθηκε με σχετική πλειοψηφία (142 θετικών ψήφων) – είπε ότι «λυπάμαι, αλλά τότε δεν έθεσε κανένας -με τον τρόπο που ορίζει ο ΚτΒ – οποιοδήποτε σχετικό παρεμπίπτον θέμα. Συνεπώς νομικό προηγούμενο δεν υπάρχει» και πρόσθεσε «το 2022 δεν ετέθη το θέμα γιατί η θέση της ΝΔ ήταν τότε «υπέρ» της σύστασης της Εξεταστικής Επιτροπής γιατί το θέμα των υποκλοπών ήταν ερευνητέο και δεν είχε μεσολαβήσει τίποτε άλλο».

Από τότε, ο κ. Βορίδης είπε έχει γίνει «μια Εξεταστική Επιτροπή το 2022, τρείς συνεδριάσεις της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική Περίοδο, έχουν επιληφθεί τα όργανα της Δικαιοσύνης και έχει υπάρξει Πρωτόδικη απόφαση που τιμωρεί ιδιώτες για το θέμα αυτό, εκκρεμεί η έφεση, έχουν υπάρξει δύο Διατάξεις εισαγγελέων του Αρείου Πάγου που λένε ότι δεν υπάρχει σχέση του παράνομου λογισμικού με οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, χθες έγινε η ακρόαση του διοικητής της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και θέλετε χωρίς κανένα νεότερο στοιχείο να συνεχίσουμε την συζήτηση».

Ο κ. Βορίδης απαντώντας στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ που έκανε αναφορά «για το ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός εάν στις 3 τα ξημερώματα χτυπήσει το τριψήφιο τηλέφωνο» είπε ότι «ελπίζω το τριψήφιο να μην το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται το απόρρητο. Γιατί αυτός είναι ακατάλληλος για οποιαδήποτε τέτοια θέση ειδικά όταν τίθεται θέμα εθνικής ασφάλειας».

Για «διαδικαστικά και δικονομικά τερτίπια» έκανε λόγο η αντιπολίτευση

Σύσσωμη η αντιπολίτευση, δια των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, έκανε λόγο για «διαδικαστικά και δικονομικά τερτίπια» από τη ΝΔ προκειμένου «να συγκαλύψει και να μπαζώσει ένα ακόμη σκάνδαλο», κάνοντας «το Σύνταγμα κουρελόχαρτο».

«Κοινοβουλευτικό πραξικόπημα»

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για ένα «αδύναμο και εκβιαζόμενο Πρωθυπουργό» και βάζοντας το τίτλο της συνεδρίασης είπε ότι «κακοποιούν τη Δημοκρατία για να διατηρήσουν την εξουσία». Με ιδιαίτερα υψηλούς τόνους ο Νίκος Ανδρουλάκης έκανε λόγο ακόμη και για «προδοσία» δηλώνοντας ότι το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής δεν πρόκειται να νομιμοποιήσει τη συγκεκριμένη διαδικασία.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υπογράμμισε ότι «ο νόμος που επικαλέστηκε ο κ. Βορίδης είναι του 2008 και όταν υπήρχε αίτημα για ίδιο θέμα, η Βουλή αποφάσισε με 151 και όχι με 120 όπως σήμερα ζητάει να γίνει». Παράλληλα άφησε αιχμές για την στάση του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη σημειώνοντας: «Στις 21/8/2022, όταν καταθέσαμε το αίτημα μας για τη σύσταση Εξεταστικής για τις υποκλοπές, προεδρεύων του Σώματος τότε ήταν ο Νικήτας Κακλαμάνης, τότε αντιπρόεδρος. Τότε η απόφαση που εσείς προεδρεύατε, πάρθηκε με 142 ψήφους. Γιατί τότε δεχθήκατε το αποτέλεσμα και σήμερα ζητάτε από εμάς κάτι εντελώς διαφορετικό; Αντικρούετε τον ίδιο σας τον εαυτό. Γιατί ούτε το Σύνταγμα ούτε ο Κανονισμός της Βουλής άλλαξε για την ΕΥΠ σε σχέση με το 2022».

«Αυτό που μεσολάβησε ήταν ότι το μονομελές δικαστήριο έκανε αυτό που εσείς αρνηθήκατε να κάνετε, κάλεσε όλους αυτούς που εμπλέκονται και τους καταδίκασε. Και αυτοί τι λένε; Εμείς πουλήσαμε το «πρέντατορ» στο κράτος», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης και συμπλήρωσε: «Ο κ. Μητσοτάκης είναι ο Νίξον της Ελλάδος. Και ο Νίξον της Ελλάδος θα έπρεπε να είναι εδώ σήμερα. Τι άλλαξε λοιπόν σήμερα; Ο εκβιασμός του απόστρατου ισραηλινού αξιωματικού και του γνωστού ανιψιού» ανέφερε.

Κάνοντας σφοδρή επίθεση στον κ. Μητσοτάκη δήλωσε, μεταξύ άλλων: «Είναι αυτός ο ρωθυπουργός που μας λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 η ώρα το πρωί. Ένας τίμιος πρωθυπουργός που δεν εκβιάζεται που υπηρετεί το εθνικό συμφέρον και που δεν επιτρέπει να έχει υποκλαπεί υλικό από τους τέσσερεις αρχηγούς των Ενόπλων Δυνάμεων θα τους είχε οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Αυτός ο πρωθυπουργός που κάνει ότι δεν βλέπει και ότι δεν ακούει δεν έχει δικαίωμα να μιλά για ζητήματα εθνικής ασφάλειας» ανέφερε.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτης Φάμελλος μίλησε για «κοινοβουλευτικό πραξικόπημα» με εντολή Μητσοτάκη με σύμμαχο την εισαγγελία του Αρείου Πάγου ενώ προανήγγειλε την απόφαση να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση της Βουλής.

Φλωρίδης: Δεν μπορεί η αντιπολίτευση να εγκαλεί δικαστές επειδή δεν της αρέσουν οι αποφάσεις τους

Σκληρή επίθεση κατά της αντιπολίτευσης εξαπέλυσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, με αφορμή τη συζήτηση γύρω από δικαστικές αποφάσεις και τη στάση κομμάτων της αντιπολίτευσης. Ο υπουργός κατηγόρησε το ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής ότι επιχειρεί να αμφισβητήσει τη Δικαιοσύνη, καλώντας ανώτατους δικαστικούς λειτουργούς να δώσουν εξηγήσεις για αποφάσεις που δεν είναι πολιτικά αρεστές.

Ο Γιώργος Φλωρίδης, απευθυνόμενος προς τα έδρανα της αντιπολίτευσης υποστήριξε ότι το ΠΑΣΟΚ «συνομολόγησε» μέσω ανακοίνωσής του πως ζητούσε να εξηγηθεί γιατί δεν ανασύρθηκε συγκεκριμένο πόρισμα από το αρχείο. «Τον καλέσαμε για να μας πει γιατί δεν δέχτηκε να ανασύρει το πόρισμα από το αρχείο. Προσέξτε, να εξετάσουν έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό γιατί δεν τους άρεσε η απόφασή του».

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προειδοποίησε ότι μια τέτοια πρακτική ανοίγει επικίνδυνους δρόμους για τη λειτουργία της Δικαιοσύνης και των θεσμών λέγοντας χαρακτηρικά ότι αυτό σημαίνει ότι «όποιο δικαστήριο βγάζει μια απόφαση που δεν αρέσει στην αντιπολίτευση, θα καλούν τους δικαστές εδώ να δώσουν εξηγήσεις». Παράλληλα, σχολίασε με αιχμηρό τρόπο τις αναφορές περί κράτους δικαίου, λέγοντας: «Προσέξτε, υποστηρικτές του κράτους δικαίου».

Αποχώρησε και η Κ.Ο. του ΚΚΕ

Ο γ.γ. του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπαςαπό το βήμα της Βουλής και ενώ είχαν αποχωρήσει οι κοινοβουλευτικές ομάδες ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ εξαπέλυσε δριμεία επίθεση κατά της κυβέρνησης για τη συγκεκριμένη πρόταση, με βασικό ερώτημα «γιατί δεχτήκατε το 2022 τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής και τώρα δεν τη δέχεστε».

«Οι συγκαλύψεις σκανδάλων είναι η αγαπημένη σας καθημερινή ενασχόληση» είπε ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ, κατά τη συζήτηση της πρότασης του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής στην υπόθεση των υποκλοπών και της ΕΥΠ. «Ξυπνάτε το πρωί, όπως καλή ώρα σήμερα, και το πρώτο ερώτημα που σας απασχολεί είναι: “τι έχουμε να συγκαλύψουμε σήμερα;”. Χθες, ήταν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου απορρίψατε το αίτημα σύστασης προκαταρκτικής επιτροπής, για να διερευνηθούν ευθύνες των υπουργών σας, που αναφέρονται στη δικογραφία. Σήμερα παίρνει σειρά, για μια ακόμη φορά, το εξίσου μεγάλο σκάνδαλο των υποκλοπών» είπε ο κ. Κουτσούμπας. Τοποθετούμενος μάλιστα επί της απόφασης της κυβερνητικής πλειοψηφίας, να αποφασίσει η ολομέλεια επί της πρότασης για εξεταστική με 151 ψήφους, αντί με 120, είπε ότι «η κοινοβουλευτική ομάδα του ΚΚΕ δεν θα νομιμοποιήσει αυτή τη σημερινή απαράδεκτη και παράνομη διαδικασία που εγκαινιάσατε. Θα αποχωρήσουμε και από τη συνέχεια της συζήτησης και από την ψηφοφορία».

Κατά την ομιλία του, ο γγ της ΚΕ του ΚΚΕ είπε ότι η Βουλή συζητά σήμερα την ανάγκη σύστασης εξεταστικής επιτροπής, για μια ακόμα υπόθεση «που έχετε δώσει τα ρέστα σας για να μην διερευνηθεί, βαθύτερα, με αποτέλεσμα να είμαστε μάρτυρες ενός απίστευτου σήριαλ συγκάλυψης, που εξοργίζει και εμάς και πρωτίστως όλο τον ελληνικό λαό. Δυστυχώς για εσάς, ό,τι και να πείτε δεν μπορεί πλέον να πειστεί κανένας, ότι οι υποκλοπές ήταν υπόθεση κάποιων ιδιωτών, που “τυχαίνει”, αυτοί οι ιδιώτες να είχαν σχέσεις με κράτη και ιμπεριαλιστικούς οργανισμούς, που “τυχαίνει” το ένα τρίτο των στόχων τους να ταυτίστηκε με τους στόχους της ΕΥΠ, που “τυχαίνει” σε αυτά τα πρόσωπα να περιλαμβάνονται δημόσια πρόσωπα, πολιτικοί, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι, αξιωματούχοι κ.ά. Όλες οι συμπτώσεις εδώ μαζεύτηκαν.

Σταματήστε πια αυτό το παραμύθι. Η αλήθεια είναι ότι η ευρηματικότητά σας είναι αστείρευτη όταν πρόκειται να εμποδίσετε διαδικασίες που δεν σας βολεύουν. Τι προσπαθείτε να μας πείσετε τώρα; Ότι η απόφαση για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής απαιτεί 151 βουλευτές, ενώ το 2022 η ίδια απόφαση για το ίδιο θέμα απαιτούσε 120; Τι άλλαξε, αλήθεια, από το 2022; Προφανώς αυτό που άλλαξε είναι ότι έχουν έρθει στην επιφάνεια νέα αδιάσειστα στοιχεία που σας εκθέτουν και γι’ αυτό δεν θέλετε την εξεταστική επιτροπή. Αυτά τα σημαντικά αδιάσειστα στοιχεία, τα οποία, ο διορισμένος από εσάς εισαγγελέας, ο ίδιος που έστελνε παραγγελίες για διώξεις των αγροτών, που αγωνίζονταν, δεν τα αξιολόγησε ως σημαντικά ώστε να ανασύρει την υπόθεση από το αρχείο, όπως ζητούσε η απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου. Και εσείς του δώσατε πλήρη κάλυψη σε αυτό» επισήμανε ο κ. Κουτσούμπας.

Όλα αυτά καταλήγουν μόνο στη συγκάλυψη και στα εμπόδια που βάζετε για τη διερεύνηση και αυτού του σκανδάλου τόνισε ο κ. Κουτσούμπας και βεβαίωσε ότι «εμείς, όπως πάντα, θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να αποκαλυφθεί η αλήθεια και σε αυτή την υπόθεση. Επιμένουμε να αποκαλυφθούν όλοι οι υπαίτιοι, όσο ψηλά και αν βρίσκονται, να διερευνηθούν οι ευθύνες τους, να κάτσουν στο σκαμνί και να τιμωρηθούν. Να έρθουν στο φως οι πραγματικές αιτίες που το δόγμα “ουδείς εξαιρείται” των παρακολουθήσεων, είναι καθεστώς και στη χώρα μας».

Τζανακόπουλος: Με διαδικαστικά τερτίπια επιλέγετε να αποφύγετε την σύσταση εξεταστικής επιτροπής

Ο Δημήτρης Τζανακόπουλος από τη Νέα Αριστερά μεταξύ άλλων δήλωσε: «Επιλέγετε να θέσετε παρεμπίπτοντα ζήτημα και με διαδικαστικά τερτίπια να αποφύγετε τη σύσταση της εξεταστικής επιτροπής».

Βελόπουλος: Λάθος η αποχώρηση των κομμάτων

Mιλώντας ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, καυτηρίασε τη στάση του ΠΑΣΟΚ σημειώνοντας ότι θα έπρεπε να μείνουν και να μετρήσουν τις ψήφους τις οποίες θα πάρει η συγκεκριμένη πρόταση που το ίδιο είχε κάνει.

«Θα μπορούσαμε τουλάχιστον συνταγματικά να μαζέψουμε 120 ψήφους και να λέμε ότι συνταγματικά εμείς έχουμε δίκιο και οι άλλοι έχουν άδικο», πρόσθεσε ο κ. Βελόπουλος.

Ο Σπυρίδων Τσιρώνης, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νίκης δήλωσε: «Εάν είναι θέμα εθνικής ασφάλειας κ. Βορίδη, περιμένω από εσάς και περιμένω και από τη Νέα Δημοκρατία ποιες νομικές ενέργειες έχετε κάνει ώστε να διασαφηνιστούν όλα αυτά».

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας, εκροσωπώντας την Πλεύσης Ελευθερίας, τόνισε ότι «διαφωνεί με όσα εξέθεσε ο κ. Βορίδης» συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να συσταθεί η εξεταστική Επιτροπή».

Σαμαράς: Επιχειρείται συγκάλυψη

Σαφείς αιχμές για το θέμα άφησε και ο πρώην πρόεδρος της ΝΔ και πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς κάνοντας λόγο στην τοποθέτησή του για μια πρωτοφανή διαδικασία: «Η κυβέρνηση που διατρανώνει ότι όλη η υπόθεση αφορά τέσσερις ιδιώτες και μόνον, τώρα επικαλείται ζητήματα εθνικής ασφάλειας. Σοβαρολογείτε; Και αν είναι ξαφνικά θέμα εθνικής ασφάλειας, τότε γιατί δεν έχει γίνει καμία κρατική έρευνα; Εννοείτε, τελικά, ότι εμπλέκεται το κράτος με τους ιδιώτες; Γιατί τι άλλο να σκεφτεί ο κάθε λογικός άνθρωπος; Γιατί δεν θέλετε την έρευνα; Τι ενοχλεί;».

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ