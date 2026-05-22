Σαμαράς: Τα δικά μας λάθη δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα, οδηγούμαστε σε κρίση με μαθηματική ακρίβεια

Με κριτική στην κυβέρνηση για τα ζητήματα της εξωτερικής πολιτικής ξεκίνησε την τοποθέτηση του στην Βουλή ο κ. Αντώνης Σαμαράς καλώντας παράλληλα το Μέγαρο Μαξίμου να προχωρήσει έστω και τώρα σε αλλαγή πλεύσης και διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων.

Παράλληλα ο πρώην πρωθυπουργός εξαπέλυσε επίθεση για την υπόθεση των υποκλοπών ενώ επανέλαβε την κριτική για την «μετάλλαξη της ΝΔ».

«Ο οδικός χάρτης υλοποίησης των τουρκικών αναθεωρητικών σχεδίων δεν είναι κρυφός. Συστηματικά επι 5ετία η ”γαλάζια πατρίδα” του Ερντογάν όχι μόνο εξαγγέλεται αλλά υλοποιείται στην πράξη με τετελεσμένα. Έχω προειδοποιήσει ότι η πολιτική κατευνασμού είναι φενάκη. Σε κάθε βήμα δικής μας υποχώρησης προβάλουν μια διεκδίκηση. Ήρεμα νερά δεν υπήρξε ποτέ. Κάθε μέρα τους ξεπλέναμε διαρκώς. Η κατάσταση πλέον είναι επικίνδυνη», είπε αρχικά ο κ. Σαμαράς για να προσθέσει:

«Οδηγούμαστε σε κρίση με μαθηματική ακρίβεια. Επιθυμούν ένα θερμό επεισόδιο για να δώσουν αφορμή για διαιτησία. Στόχος τους η κατάργηση των διεθνών συνθηκών. Τα δικά μας λάθη δικαιώνουν την τουρκική θρασύτητα. Οι συνθήκη περί φιλίας, οι υποκλίσεις και οι κουβέντες “ας με πουν μειοδότη”, το καλώδιο στη Κάσο που το πήρε ο αέρας είναι πολιτική υποχώρησης. Η πρόσφατη παραδοχή του κ. Γεραπετρίτη ότι αν συνεχίσει η Τουρκία τις προκλήσεις δεν αποκλείεται ένταση είναι επιβεβαίωση όσων λέγαμε. Προσχώρησε άραγε και ο πρωθυπουργός σε αυτό που μας κατηγορούσε για “επαγγελαμτίες ανησυχούντες;”».

Ο ίδιος πρότεινε να υπάρξει άμεσα διεθνοποίηση των τουρκικών προκλήσεων σε όλα τα φόρα πριν ο Ερντογάν προχωρήσει στην νομοθέτηση της “γαλάζιας πατρίδας”. «Να καταστεί σαφής η αποφασιστικότητα μας και να αλλάξουμε στάση . Να απαιτήσουμε προστασία του ευρωπαικούς χώρου με όλα διπλωματικά μας μέσα. Τώρα».