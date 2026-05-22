Αl Arabiya: Προσχέδιο συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν ενδέχεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών – Τι περιλαμβάνει

Το τελικό σχέδιο μιας πιθανής συμφωνίας μεταξύ των HΠΑ και του Ιράν, με τη μεσολάβηση του Πακιστάν, αναμένεται να ανακοινωθεί εντός των επόμενων ωρών, σύμφωνα με πηγές του Al Arabiya.

Οι βασικοί όροι της συμφωνίας που φέρονται να αποκτήθηκαν αποκλειστικά από το αραβικό ειδησεογραφικό δίκτυο περιλαμβάνουν:

Άμεση, ολοκληρωτική και άνευ όρων κατάπαυση του πυρός σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένων των χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων

Αμοιβαία δέσμευση να μην στοχεύονται στρατιωτικές, πολιτικές ή οικονομικές υποδομές

Τερματισμός των στρατιωτικών επιχειρήσεων και παύση του «πολέμου» μέσω των ΜΜΕ

Δεσμεύσεις για σεβασμό της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της μη παρέμβασης στις εσωτερικές υποθέσεις

Εγγυήσεις για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στον Αραβικό Κόλπο, τα Στενά του Ορμούζ και τον Κόλπο του Ομάν

Κοινός μηχανισμός για την παρακολούθηση της εφαρμογής και την επίλυση διαφορών

Οι διαπραγματεύσεις για τα εκκρεμή ζητήματα θα ξεκινήσουν εντός επτά ημερών

Σταδιακή άρση των αμερικανικών κυρώσεων σε αντάλλαγμα για τη δέσμευση του Ιράν να τηρήσει τους όρους της συμφωνίας

Το σχέδιο συμφωνίας επιβεβαιώνει τη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών

Η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ αμέσως μόλις ανακοινωθεί επίσημα από τις δύο πλευρές

Ρούμπιο: Έχει σημειωθεί μια «μικρή πρόοδος» στις διαπραγματεύσεις

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος βρίσκεται στο Χέλσινγκμποργκ της Σουηδίας για συνάντηση του ΝΑΤΟ, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου δήλωσε νωρίτερα, σύμφωνα με το Al Jazeera ότι «έχει σημειωθεί μικρή πρόοδος» προς την επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, αλλά «δεν θέλω να το υπερβάλλω».

«Υπήρξε μια μικρή πρόοδος και αυτό είναι θετικό», δήλωσε ο Ρούμπιο.

«Τα βασικά στοιχεία παραμένουν τα ίδια: το Ιράν δεν μπορεί ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει να αντιμετωπίσουν το ζήτημα του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν.

Πηγή: iefimerida.gr