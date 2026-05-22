Ελεονώρα Μελέτη: Έρχομαι σε πολύ μεγάλη αμηχανία όταν πρέπει να σχολιάσω την Μαρία Καρυστιανού

Η Ελεονώρα Μελέτη βρέθηκε στο “Πρωινό” την Παρασκευή και κατά τη διάρκεια της κουβέντας τους με τον Γιώργο Λιάγκα, συζήτησαν και για το νέο κόμμα που ανακοίνωσε η Μαρία Καρυστιανού.

Αρχικά, η Ελεονώρα Μελέτη ανέφερε: «Εγώ έρχομαι σε πολύ μεγάλη αμηχανία όταν πρέπει να σχολιάσω την κα Καρυστιανού, γιατί πλέον είναι ένα πολιτικό πρόσωπο, αλλά μέχρι τώρα ήταν μια γυναίκα η οποία έχει χάσει το παιδί της. Σκληρό. Σεβασμός, κατανόηση. Νομίζω κανείς δεν μπορεί να νιώσει τον πόνο μιας μάνας όταν χάνει το παιδί της, όταν δεν έχει βιώσει το ίδιο τραύμα και ο ίδιος.

Από την άλλη, πλέον δεν μπορούμε να κρυβόμαστε πίσω από αυτό και να είναι στο απυρόβλητο, να μην την σχολιάζουμε πολιτικά, ειδικά όταν προχωρά με τα βήματα που προχωρά».

«Η κα Καρυστιανού είχε πει κάποια στιγμή ότι δεν την ενδιαφέρει να κάνει κόμμα. Έκανε κόμμα. Είχε πει ότι θέλει να τα βάλει με την εξουσία. Χθες τη ζήτησε την εξουσία, θέλει να βγει πρώτο κόμμα. Όταν είσαι πολιτικός αρχηγός και άλλα λες και άλλα κάνεις δεν ξεκινάς καλά», είπε η Ελεονώρα Μελέτη και στη συνέχεια δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Από τα πρόσωπα που πιστεύω ότι θα παρουσιάσει στη συνέχεια μπορεί να είναι και ο Γιούρι Γκέλερ μέσα, γιατί λογικά χρειάζεται κι έναν άνθρωπο να βγάζει λαγούς από τα καπέλα για να μπορέσει να κάνει όλα αυτά που έχει στο μυαλό της», κατέληξε.

