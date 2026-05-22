Όλυμπος: “Είδα τα παπούτσια του και του είπα να μην ανεβεί στο βουνό” λέει ιδιοκτήτρια καταφυγίου για τον 25χρονο που αγνοείται 

Μόνος του, χωρίς παρέα, έφτασε την Δευτέρα (18/5) στο καταφύγιο «Σπήλιος Αγαπητός» που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.100 μέτρων στον Όλυμπο, ο 25χρονος Ισπανός τα ίχνη του οποίο χάθηκαν από την περασμένη Τρίτη (19/5).

Όπως είπε στο protothema.gr η ιδιοκτήτρια του καταφυγίου, Μαρία Ζολώτα ο 25χρονος ήταν μόνος του, έκανε check in τη Δευτέρα ενώ δεν μιλούσε καθόλου καλά αγγλικά.

«Ήταν μόνος του. Μιλούσε πολύ άσχημα αγγλικά» ανέφερε ενώ όπως περιέγραψε όταν είδε τα παπούτσια του, του είπε να μην ανεβεί στο Μύτικα καθώς αυτά ήταν εντελώς ακατάλληλα για το συγκεκριμένο εγχείρημα.

«Τη μέρα που ξεκίνησε για πάνω επειδή είδα τα παπούτσια του, τον συμβούλεψα να μην ανέβει, γιατί δεν τα θεώρησα κατάλληλα για χιόνι» περιέγραψε η κυρία Ζολώτα.

Ο 25χρονος Ισπανός σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του καταφυγίου «Σπήλιος Αγαπητός» έφτασε στην κορυφή Σκάλα και δυστυχώς συνέχισε για την κορυφή του Μύτικα παρότι δεν είχε μαζί του τον κατάλληλο εξοπλισμό.

«Το θέμα είναι ότι έφτασε στη Σκάλα (σ.σ. τοποθεσία κορυφή Σκάλας) αλλά από εκεί και πέρα συνέχισε για Μύτικα. Ένα ζευγάρι που είχε ανέβει Μύτικα που ήταν έμπειροι και είχαν τον κατάλληλο εξοπλισμό μαζί τους, του είπαν να μην συνεχίσει γιατί δεν είχε τον ειδικό εξοπλισμό που απαιτείται, παρόλα αυτά ο 25χρονος συνέχισε. Αυτοί ήταν οι τελευταίοι που τον είδαν» ανέφερε η κυρία Ζολώτα προσθέτοντας ότι το πρωί της Τρίτης (19/5) ο Ισπανός «είχε κάνει check out από εμάς, δεν θα ξαναγυρνούσε, δεν άφησε πράγματα εδώ».

Από το καταφύγιο «Σπ. Αγαπητός» έως την κορυφή Σκάλας η διαδρομή είναι πεζοπορική ενώ στη συνέχεια η διαδρομή για Μύτικα έχει τεχνική δυσκολία και ουσιαστικά πρόκειται για ένα ελαφρύ σκαρφάλωμα που απαιτεί γνώσεις, εμπειρία και ειδικό εξοπλισμό.

Μάλιστα στη διαδρομή προς την κορυφή του Μύτικα, υπάρχει χιόνι που είναι παγωμένο αυξάνοντας έτσι το βαθμό δυσκολίας της ανάβασης.

Υπενθυμίζεται ότι οι γονείς του ειδοποίησαν αρχικά τις προξενικές αρχές της Ισπανίας στη χώρα μας ότι τον αναζητούν και δεν μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί του και στη συνέχεια σήμανε «συναγερμός» για την αναζήτησή του. Στη μάχη της αναζήτησης του 25χρονου Ισπανού έχουν ριχτεί τέσσερις ομάδες της ΕΜΑΚ από τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, ενώ χρησιμοποιούνται και δύο drone.

Χτες κατά τη διάρκεια της αναζήτησης του Ισπανού, ένας πυροσβέστης της 2ης ΕΜΑΚ τραυματίστηκε μετά από πτώση ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες είναι καλά στην υγεία του έχοντας κάποια χτυπήματα στο πρόσωπο του από την πτώση.

Οι έρευνες που συνεχίζονται και σήμερα όπως πληροφορείται το protothema.gr βρίσκονται ακόμα στο κενό καθώς οι διασώστες δεν έχουν εντοπίσει κάποιο ίχνος του αλλά ούτε και πατημασιές στο χιόνι που να υποδηλώνουν την πορεία που μπορεί να ακολούθησε.