Βουλή: Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές

Καταψηφίστηκε η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για σύσταση εξεταστικής για τις υποκλοπές στη Βουλή.

Σύμφωνα με το iefimerida.gr, στην ψηφοφορία συμμετείχαν 161 βουλευτές, μετά την αποχώρηση κομμάτων της αντιπολίτευσης πλην της Πλεύσης Ελευθερίας.

Υπέρ της πρότασης ψήφισαν 6 βουλευτές, ενώ 155 κατά.

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης ανακοίνωσε ότι «έχοντας προσμετρήσει τους συναδέλφους που εγέρθηκαν, αυτοί είναι υπερδιπλάσιοι των παριστάμενων βουλευτών» και γίνεται δεκτό ότι μετά την ολοκλήρωση της συζητήσεως θα διεξαχθεί η ονομαστική ψηφοφορία και για την σύσταση της Εξεταστικής Επιτροπής απαιτείται η απόλυτη πλειοψηφία των βουλευτών.