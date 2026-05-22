Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος που θώπευσε 24χρονη σε λεωφορείο – Την είχε παρενοχλήσει άλλες δυο φορές

Στη σύλληψη ενός 23χρονου άνδρα προχώρησαν χθες το απόγευμα, αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στο κέντρο της πόλης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο άνδρας συνελήφθη καθώς εντός αστικού λεωφορείου έκατσε σε θέση δίπλα από 24χρονη γυναίκα και τη θώπευσε.

Από την περαιτέρω έρευνα προέκυψε ότι ο συλληφθείς τον Φεβρουάριο και τον Μάρτιο του τρέχοντος έτους προέβη δύο επιπλέον φορές σε αντίστοιχες πράξεις σε βάρος της παθούσας, καθώς επίσης και σε βάρος μιας ακόμη 21χρονης γυναίκας.