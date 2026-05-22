Αγρίνιο: Ηλικιωμένη πέταξε 36.000 ευρώ και κοσμήματα από το μπαλκόνι για να "καταγραφούν"

Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε μια ηλικιωμένη, περίπου 70 ετών στο Αγρίνιο, η οποία πείστηκε να πετάξει από το μπαλκόνι 36.000 ευρώ και κοσμήματα αξίας.

Σύμφωνα με το sinidisi.gr, γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα την Πέμπτη 21/5 από άγνωστο, ο οποίος προσποιήθηκε τον λογιστή της και της ανέφερε ότι πρέπει να γίνει «καταγραφή» χρημάτων και κοσμημάτων, τα οποία, όπως ισχυρίστηκε, είχαν εντοπιστεί δορυφορικά.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι τα κοσμήματα διαθέτουν κωδικούς και τα χρήματα είναι «τσιπαρισμένα» και πρέπει να δηλωθούν, διαφορετικά θα κατασχεθούν από την κυβέρνηση.

Η ηλικιωμένη πείστηκε από τα λεγόμενα του δράστη και τοποθέτησε τα χρήματα και τα κοσμήματα σε δύο σακούλες που πέταξε από το μπαλκόνι της οικίας της. Στη μία υπήρχαν κοσμήματα και στην άλλη 36.000 ευρώ.

Λίγο αργότερα, η ίδια επικοινώνησε με τον λογιστή της για να ενημερωθεί αν έγινε η καταγραφή, οπότε και αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, περίπου στις 16:00 άγνωστη γυναίκα, που φορούσε μαύρα, πέρασε από το σημείο και παρέλαβε τις σακούλες με τα χρήματα και τα κοσμήματα που είχε πετάξει η ηλικιωμένη.

