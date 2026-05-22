Εργασίες κοπής πρασίνου απόψε στο έρεισμα του Περιφερειακού – Σε ποια σημεία

Εργασίες κοπής πρασίνου στο έρεισμα της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης κατά τη διάρκεια της νύχτας θα εκτελέσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας την Παρασκευή 22.05.2026 κατά τη διάρκεια της νύχτας, από τις 22:00 μ.μ., και ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες.

Συγκεκριμένα, οι εργασίες θα εκτελεστούν στο οδικό τμήμα από τον ανισόπεδο κόμβο Τριανδρίας (Α/Κ 8) έως τον ισόπεδο κόμβο συμβολής με την οδό Εθνικής Αντιστάσεως (Ι/Κ 13), στα ερείσματα της δεξιάς πλευράς του ανωτέρω οδικού τμήματος, με αποκλεισμό μίας λωρίδας κυκλοφορίας, τμηματικά. Τα συνεργεία που θα εκτελούν τις εργασίες είναι κινητά και ο χρόνος αποκλεισμού των τμημάτων θα είναι σχετικά μικρός.

Ήδη έχει γίνει η σχετική συνεννόηση με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ώστε να υπάρξουν οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη διεξαγωγή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των εργασιών.