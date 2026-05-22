MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Δολοφονία 54χρονου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης: Ο ένας κατηγορούμενος έκρυβε ναρκωτικά σε περιστερώνα – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά σχηματίστηκε από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος σε βάρος ενός από τους δύο συλληφθέντες για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του 54χρονου στα Κύμινα Θεσσαλονίκης.

Ειδικότερα, έπειτα από κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, διαπιστώθηκε ότι ο κατηγορούμενος δραστηριοποιείται στην αποθήκευση και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Χθες το πρωί (21/5) πραγματοποιήθηκε επιχείρηση από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και του Τμήματος Συνοδών Αστυνομικών Σκύλων της Υποδιεύθυνσης Ειδικών Αστυνομικών Δράσεων Βορείου Ελλάδος.

Κατά την επιχείρηση, διενεργήθηκαν έρευνες σε οικία όπου διέμενε ο ανωτέρω, καθώς και σε περιστερώνα στον εξωτερικό χώρο αυτής, όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

  • συσκευασία ηρωίνης, βάρους 70 γραμμαρίων, κρυμμένη σε ειδικά διαμορφωμένη κρύπτη,
  • συσκευασία ακατέργαστης κάνναβης, βάρους 2,3 γραμμαρίων,
  • 166 ναρκωτικά δισκία.

Επισημαίνεται ότι, ο κατηγορούμενος, ο οποίος είναι έγκλειστος σε Σωφρονιστικό Κατάστημα, έχει απασχολήσει στο παρελθόν για παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι κατασχεθείσες ναρκωτικές ουσίες θα αποσταλούν για εργαστηριακή εξέταση, ενώ η σχετική δικογραφία θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Δολοφονία Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 1 ώρα πριν

J2US: Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θρίλερ στον Όλυμπο: Άκαρπες οι έρευνες για τον 25χρονο ορειβάτη – Τραυματίστηκε πυροσβέστης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 ώρες πριν

Αλεξάνδρα Σδούκου: Η “θεσμικότητα” του ΠΑΣΟΚ, έγινε σόου με φέιγ βολάν

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Συγκινεί ο Ακύλας: “Προσπαθούσε να με παρηγορήσει γιατί είχε χαθεί η λάμψη από τα μάτια μου”

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες καθαρισμού ερείσματος και αποψίλωσης δέντρων και σήμερα στην Εθνική Οδό 2 Θεσσαλονίκης – Όρια Ν. Καβάλας

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

Καταδίκη σε δεύτερο βαθμό των Air France και Airbus για την συντριβή της πτήσης Ρίο-Παρίσι στον Ατλαντικό Ωκεανό το 2009