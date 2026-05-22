ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Ανατροπή στην αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να αναιρεθεί η απόφαση

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση αποφυλάκισης Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας έχει ήδη δώσει παραγγελία στον Αντεισαγγελέα του Ανωτάτου Δικαστηρίου Σοφοκλή Λογοθέτη να ζητήσει το βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Πειραιά με το οποίο άναψε το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του αρχιτρομοκράτη Γιωτόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός εξετάζει το ενδεχόμενο άσκησης αναίρεσης κατά της απόφασης του δικαστικού συμβουλίου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόφαση του κ. Λογοθέτη αναμένεται άμεσα.

Σημειώνεται πως ο αρχιτρομοκράτης της 17 Νοέμβρη αποφυλακίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης (21/5).

Ο 82χρονος γνωστός με το παρατσούκλι «Λάμπρος» είχε προσπαθήσει πέντε φορές να αποφυλακιστεί. Και οι πέντε αποφάσεις της δικαιοσύνης ήταν αρνητικές. Τελευταία φορά υπέβαλε αίτημα αποφυλάκισης στις 23 Οκτωβρίου 2025. Το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Πειραιά που ανέλαβε να εξετάσει το αίτημα Γιωτόπουλου το απέρριψε και ο Αλέξανδρος Γιωτόπουλος έκανε ένσταση στο Συμβούλιο Εφετών Πειραιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική πρόταση προς τους δικαστές του Συμβουλίου Εφετών ήταν αρνητική, ωστόσο οι τρεις δικαστές έδωσαν το «πράσινο φως» για την αποφυλάκιση του αρχηγού της 17 Νοέμβρη.

