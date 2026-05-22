Μίρκα Παπακωνσταντίνου: Όσο μεγαλώνω, πιο πολύ με νοιάζει η σχέση η σκηνική και ας μην είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ρόλος

Για τη μακρόχρονη πορεία της στο θέατρο, αλλά και την ιδιαίτερη αγάπη που έχει για το ραδιόφωνο μίλησε, μεταξύ άλλων, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου η οποία βρέθηκε καλεσμένη στον Νίκο Χατζηνικολάου και στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω», τα μεσάνυχτα της Πέμπτης (21/5).

Η ηθοποιός εξήγησε πως όσο μεγαλώνει, τόσο περισσότερο την ενδιαφέρει η «χημεία» στη σκηνή και όχι το μέγεθος ενός ρόλου.

«Όσο μεγαλώνω, πιο πολύ με νοιάζει η σχέση η σκηνική. Και ας μην είναι πάρα πολύ μεγάλος ο ρόλος. Η χημεία, είναι πολύ σημαντικό. Όχι για να αποδείξω. Περισσότερο είναι το τι φέρεις, ακριβώς. Γιατί το λέω τώρα αυτό; Δεν είναι θέμα διάρκειας, και δεν είναι ηττοπαθής ή μετριόφρων η στάση μου και η θέση… δεν είναι θέμα διάρκειας μεγάλου ρόλου. Τον μεγάλο ρόλο τον κάνεις εσύ. Και με τα χρόνια, δεν πειράζει, να είναι και μικρότερος», ανέφερε.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Μίρκα Παπακωνσταντίνου αποκάλυψε πως, πέρα από το θέατρο, έχει ιδιαίτερη αδυναμία και στο ραδιόφωνο.

«Εγώ τρελαίνομαι με το ραδιόφωνο! Αυτό που ακούς. Το άκουγα όταν ήμουνα μικρή, με το τρανζιστοράκι. Τρελαινόμουνα! Το ραδιόφωνο σε κάνει να φαντάζεσαι… και η φαντασία είναι υπέροχο πράγμα. Η τηλεόραση είναι πιο σκληρή», είπε χαρακτηριστικά.