J2US: Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου
THESTIVAL TEAM
Στην τελική ευθεία για το φινάλε έχει μπει το J2US, αφού το βράδυ της Πέμπτης (21/5) πραγματοποιήθηκε ο ημιτελικός του μουσικού σόου του ΟΡΕΝ. Τα εναπομείναντα ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό του Σαββάτου με μόλις τρία από αυτά να τα καταφέρνουν.
Ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Φαίη Θεοχάρη άκουσαν από το στόμα του Νίκου Κοκλώνη πως δεν θα συνεχίσουν για να διεκδικήσουν τη νίκη, αποχωρώντας ένα βήμα πριν το φινάλε.
Ως εκ τούτου, τα τρία ζευγάρια που πήραν το εισιτήριο για την τελική βραδιά είναι οι:
Μαίρη Αργυριάδου – STAN
Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή
Μιχάλης Ιατρόπουλος – Αγγελική Ηλιάδη