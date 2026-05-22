J2US: Αυτά είναι τα τρία ζευγάρια που προκρίθηκαν στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου

Στην τελική ευθεία για το φινάλε έχει μπει το J2US, αφού το βράδυ της Πέμπτης (21/5) πραγματοποιήθηκε ο ημιτελικός του μουσικού σόου του ΟΡΕΝ. Τα εναπομείναντα ζευγάρια έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό προκειμένου να εξασφαλίσουν μία θέση στον τελικό του Σαββάτου με μόλις τρία από αυτά να τα καταφέρνουν.

Ο Χάρης Λεμπιδάκης και η Φαίη Θεοχάρη άκουσαν από το στόμα του Νίκου Κοκλώνη πως δεν θα συνεχίσουν για να διεκδικήσουν τη νίκη, αποχωρώντας ένα βήμα πριν το φινάλε.

Ως εκ τούτου, τα τρία ζευγάρια που πήραν το εισιτήριο για την τελική βραδιά είναι οι:

Μαίρη Αργυριάδου – STAN

Δημήτρης Σκουλός – Δανιέλα Χατζή

Μιχάλης Ιατρόπουλος – Αγγελική Ηλιάδη