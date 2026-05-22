Άντριου: Ερευνάται πλέον και για “σεξουαλικά αδικήματα” – Η αστυνομία αναζητά θύματα κακοποίησης από τον έκπτωτο πρίγκιπα

Σε μια εξέλιξη που κλονίζει τη Βρετανία, οι αστυνομικές Αρχές της χώρας διευρύνουν τις έρευνές τους γύρω από το πρόσωπο του έκπτωτου πρίγκιπα Άντριου, εξετάζοντας πλέον ένα ευρύ φάσμα ποινικών αδικημάτων.

Η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ως έρευνα για παράβαση καθήκοντος σε δημόσια υπηρεσία, αποκτά πλέον εφιαλτικές διαστάσεις, καθώς οι ντετέκτιβ εστιάζουν σε καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση και διαφθορά, απευθύνοντας ταυτόχρονα μια πρωτοφανή δημόσια έκκληση προς πιθανά θύματα να σπάσουν τη σιωπή τους.

Η διεύρυνση των κατηγοριών και οι έφοδοι

Τρεις μήνες μετά τη σύλληψη του πρώην Δούκα της Υόρκης —η οποία πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο, ανήμερα των 66ων γενεθλίων του, στην κατοικία του στο Γουντ Φαρμ— οι αρχές αξιολογούν τα στοιχεία που συγκέντρωσαν κατά τη διάρκεια των 11 ωρών που παρέμεινε υπό κράτηση, αλλά και τα ευρήματα από τις εφόδους στις ιδιοκτησίες του.

Οι αστυνομικοί κατέσχεσαν σημαντικό αποδεικτικό υλικό από την πρώην κατοικία του Άντριου στο Royal Lodge του Ουίνδσορ, καθώς και από το νέο του ακίνητο στο κτήμα Σάντριγχαμ στο Νόρφολκ, το οποίο πλέον εξετάζουν σχολαστικά, έχοντας εντοπίσει «πολλαπλές κατευθύνσεις έρευνας».

Η αστυνομία του Τέιμς Βάλεϊ βρίσκεται ήδη σε επαφή με την Εισαγγελία του Στέμματος (CPS) για την παροχή πρώτων συμβουλών, ενώ συνεργάζεται στενά και με το υπουργείο Δικαιοσύνης (DoJ) των ΗΠΑ, ζητώντας επίσημα πρόσβαση στα εκατομμύρια έγγραφα των αρχείων του καταδικασμένου παιδόφιλου χρηματιστή, Τζέφρι Έπσταϊν.

Νέες αποκαλύψεις για τον ρόλο του ως εμπορικού απεσταλμένου

Η νέα αυτή εξέλιξη ακολουθεί τη δημοσιοποίηση κρατικών εγγράφων 15 σελίδων, τα οποία ήρθαν στο φως έπειτα από πιέσεις βουλευτών.

Τα αρχεία αποκάλυψαν ότι η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ ήταν «πολύ πρόθυμη» να αναλάβει ο γιος της έναν «εξέχοντα ρόλο στην προώθηση των εθνικών συμφερόντων», όταν ο ξάδελφός της, Δούκας του Κεντ, αποχώρησε από τη θέση του ειδικού απεσταλμένου εμπορίου.

