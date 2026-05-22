Τραγωδία στην Κρήτη: 52χρονη τουρίστρια βρέθηκε νεκρή σε ξενοδοχείο μετά από έντονη αδιαθεσία

Τραγικό τέλος είχαν οι διακοπές μιας 52χρονης τουρίστριας από τη Νορβηγία στην Κρήτη, καθώς άφησε την τελευταία της πνοή στα Χανιά.

Σύμφωνα με πληροφορίες της τοπικής ιστοσελίδας patris.gr, η γυναίκα βρισκόταν στο νησί μαζί με τον σύντροφό της για ολιγοήμερες διακοπές. Το περιστατικό σημειώθηκε χθες, όταν ενώ βρίσκονταν σε παραλία των Χανίων, η 52χρονη αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία και ενημέρωσε τον σύντροφό της ότι θα επέστρεφε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου για να ξεκουραστεί.

Λίγη ώρα αργότερα, όταν εκείνος πήγε στο δωμάτιο, τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές και το ΕΚΑΒ. Δυστυχώς, ήταν ήδη αργά, καθώς διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν από τη νεκροψία – νεκροτομή που θα πραγματοποιηθεί.

