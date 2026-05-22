Euroleague: Τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας – Τα παιχνίδια και οι ώρες έναρξης

Η μεγάλη ώρα για το Final Four της Euroleague έφτασε! Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε, Βαλένθια και Ρεάλ Μαδρίτης κατάφεραν να προκριθούν στο μεγάλο “τουρνουά” της Αθήνας και θα προσπαθήσουν μέσα στο “T-Center” να κατακτήσουν το πολυπόθητο τρόπαιο.

Ο πρώτος ημιτελικός του Final Four θα κάνει τζάμπολ στις 18:00, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει την Φενερμπαχτσέ. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θέλει να κατακτήσει την 4η της Euroleague, ενώ το σύνολο του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους θα προσπαθήσει να κάνει το back-to-back, έχοντας κατακτήσει τη διοργάνωση δυο φορές (θα πάρει μέρος για όγδοη φορά στην ιστορία της σε Final Four και τρίτη διαδοχική).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παρουσιαστεί στο “Telekom Center” πιο αποφασισμένη από ποτέ, με σκοπό να δώσει τεράστια χαρά στους οπαδούς της και να σηκώσει το τρόπαιο της Euroleague μέσα στην έδρα του Παναθηναϊκού! Όλη την χρονιά, οι “ερυθρόλευκοι” απέδειξαν με τον τρόπο που αγωνίστηκαν ότι είναι η πιο σταθερή ομάδα, κάτι το οποίο φάνηκε και από τα αποτελέσματα. Η πρώτη θέση στην regular season μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί, με τους Πειραιώτες να θέλουν να σπάσουν τη “σχετική” κατάρα.

Λίγες ώρες αργότερα, στις 21:00, θα έχουμε τον ισπανικό… εμφύλιο ανάμεσα στην Βαλένθια και την Ρεάλ Μαδρίτης. Στην ιστορική τους πρώτη παρουσία σε Final Four της Euroleague, οι “νυχτερίδες” θα τα δώσουν όλα για να συνεχίσουν την τρομερή φετινή τους πορεία και να κάνουν το τεράστιο “μπαμ”. Απ’ τη μεριά της, η “Βασίλισσα” θέλει να επιστρέψει στην κορυφή της Ευρώπης και να σηκώσει το τρόπαιο για 12η φορά (το είχε κατακτήσει το 2023 στο Κάουνας).