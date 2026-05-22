MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Στυλίστας ξυλοκόπησε την Μις Βενεζουέλα σε ξενοδοχείο στις Κάννες – Σοκαριστικό βίντεο

|
ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΑΝΟΥΣΗΣ

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Σοκαριστικό ξυλοδαρμό δέχτηκε η Μις Βενεζουέλα Αντρεα ντελ Βαλ, από τον στυλίστας της, σε δωμάτιο ξενοδοχείου στις Κάννες. Το μοντέλο χτυπήθηκε άγρια από τον στυλίστα Τζιοβάνι Λαγκούνα, ο οποίος μάλιστα φέρεται να την χτύπησε με ψαλίδι στο πρόσωπο.

Το 29χρονο μοντέλο αμέσως μετά ανέβασε βίντεο όπου δείχνει το πρόσωπό της γεμάτο αίματα, με τον δράστη να κάθεται στον καναπέ και να κρύβει το πρόσωπό του. Το δωμάτιο του ξενοδοχείου στις Κάννες είναι ανάστατο, με έπιπλα και αντικείμενα πεταμένα στο πάτωμα.

«Κοιτάξτε, αυτό μου έκανε ο Τζιοβάνι Λαγκούνα. Συγχαρητήρια Τζιοβάνι, αυτό ακριβώς ήθελα, να δείξεις ποιος πραγματικά είσαι» λέει στο βίντεο το μοντέλο που με την κάμερα του κινητού δείχνει τα αίματα που υπάρχουν μέσα στο δωμάτιο.

Το επεισόδιο ήταν τόσο σοβαρό που πελάτες από άλλα δωμάτια του ξενοδοχείου άκουσαν τη φασαρία και κάλεσαν την αστυνομία.

Ο στυλίστας Λαγκούνα συνελήφθη λίγο αργότερα χωρίς αντίσταση. Δεν έχει γίνει γνωστό προς το παρόν το γιατί ξυλοκόπησε την γυναίκα από τη Βενεζουέλα.

Μις Βενεζουέλα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

MEDIA NEWS 18 ώρες πριν

Ποσειδώνας Γιαννόπουλος: Ο Κώστας Τσουρός ευνοήθηκε γιατί του δόθηκαν όλα αυτά που ζήτησε στον ΣΚΑΪ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Euroleague: Τζάμπολ στο Final Four της Αθήνας – Τα παιχνίδια και οι ώρες έναρξης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 12 ώρες πριν

Γρηγορίου μετά την ανανέωση στον πάγκο του Άρη: “Δύο ακόμη χρόνια, υψηλότερα στόχοι”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 1 ώρα πριν

Δημογλίδου: Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ: Ο Βορίδης χρησιμοποιεί το predator για να απορρίψει την Εξεταστική

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 6 ώρες πριν

Κλειστές και σήμερα οι σήραγγες των Τεμπών λόγω εργασιών συντήρησης