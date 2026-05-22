Ανεβαίνουν οι τιμές του Brent μετά από δηλώσεις πως το Ιράν δεν θέλει να παραχωρήσει το ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ

Οι τιμές του πετρελαίου κινήθηκαν ανοδικά έπειτα από τρεις διαδοχικές συνεδριάσεις απωλειών, καθώς οι νέες δηλώσεις από την πλευρά του Ιράν για το ουράνιο και τα Στενά του Ορμούζ περιόρισαν την αισιοδοξία που είχε αρχίσει να διαμορφώνεται γύρω από την πρόοδο των διαπραγματεύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το Brent ενισχύθηκε πάνω από τα 104 δολάρια το βαρέλι, αν και εξακολουθεί να καταγράφει εβδομαδιαίες απώλειες άνω του 4%. Το αμερικανικό αργό WTI διαμορφώθηκε κοντά στα 98 δολάρια.

Το Ιράν ανέφερε ότι η τελευταία πρόταση των ΗΠΑ κάλυψε εν μέρει το χάσμα ανάμεσα στις δύο εμπόλεμες πλευρές, ωστόσο οι δηλώσεις του Ανώτατου Ηγέτη της Ισλαμικής Δημοκρατίας Μοτζτάμπα Χαμενεΐ σχετικά με τη διατήρηση των αποθεμάτων ουρανίου της Τεχεράνης, αλλά και η διαφωνία για τα διόδια στα Στενά του Ορμούζ, επιβάρυναν το κλίμα και θόλωσαν τις προοπτικές για μια συμφωνία, όπως σημειώνει το Bloomberg.