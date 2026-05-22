"Ο τόπος μας, η φωνή μας": Ένα βιωματικό οδοιπορικό στην ιστορία της Άνω Πόλης

Μια ξεχωριστή περιπατητική δράση με τίτλο «Ο τόπος μας, η φωνή μας», διοργανώνουν το 53ο και το 54ο Δημοτικά Σχολεία Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τη Γ’ Δημοτική Κοινότητα, σήμερα Παρασκευή 22 Μαΐου 2026.

Η δράση αποτελεί ένα βιωματικό οδοιπορικό στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης, στο οποίο οι μαθητές και οι μαθήτριες μετατρέπονται σε αφηγητές της ιστορίας, δίνοντας ‘φωνή’ στα μνημεία της πόλης μέσα από μικρά δρώμενα και τραγούδια.

Η διαδρομή περιλαμβάνει έξι στάσεις σε σημεία ιδιαίτερου ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος, όπως το Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ), ο Πύργος Τριγωνίου, η Μονή Βλατάδων, το Μαυσωλείο Μουσά Μπαμπά, η περιοχή Τσινάρι – Δυτικά Τείχη, καθώς και αναφορές στην Πυρκαγιά της Θεσσαλονίκης του 1917.

Σε κάθε στάση, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σύντομα θεατρικά δρώμενα και μουσικές παρεμβάσεις, μέσα από τις οποίες αναδεικνύεται η ιστορική μνήμη και η πολιτιστική ταυτότητα της πόλης.

Στη δράση συμμετέχουν μαθητές/τριες της Δ’ τάξης του 54ου Δημοτικού Σχολείου και της Δ’ και ΣΤ’ τάξης του 53ου Δημοτικού Σχολείου, οι οποίοι, μέσα από τη δημιουργική αυτή διαδικασία, προσεγγίζουν βιωματικά την ιστορία του τόπου τους.

Η εκκίνηση θα πραγματοποιηθεί στις 18:00 από το Επταπύργιο (Γεντί Κουλέ).

Άνω Πόλη Θεσσαλονίκη

