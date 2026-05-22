ANT1: Ο Βασίλης Παπαδρόσος στο τιμόνι της ενημέρωσης – Η ανακοίνωση του τηλεοπτικού σταθμού

Ο Όμιλος Antenna Group ανακοίνωσε την έναρξη της συνεργασίας του με τον Βασίλης Παπαδρόσος, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του Γενικού Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης του Ομίλου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, ο Βασίλης Παπαδρόσος διαθέτει πολυετή εμπειρία στον χώρο της δημοσιογραφίας και της τηλεοπτικής ενημέρωσης, έχοντας διατελέσει σε επιτελικές θέσεις μεγάλων τηλεοπτικών σταθμών. Ο Όμιλος επισημαίνει ότι κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής του πορείας έχει συνδέσει το όνομά του με σημαντικές δημοσιογραφικές επιτυχίες, αλλά και με την αποτελεσματική διοίκηση ενημερωτικών ομάδων.

Στον νέο του ρόλο, ο Βασίλης Παπαδρόσος θα έχει την ευθύνη του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου Antenna, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της έγκυρης, έγκαιρης και πολυπλατφορμικής ενημέρωσης.

Παράλληλα, στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται πως η Άρτεμις Δήμου παραμένει Γενική Διευθύντρια Ειδήσεων και Ενημέρωσης του ΑΝΤ1, συνεχίζοντας — όπως αναφέρεται — να συμβάλλει καθοριστικά στη διαμόρφωση της σύγχρονης ενημερωτικής ταυτότητας του σταθμού.

Ο Όμιλος Antenna καλωσόρισε θερμά τον νέο Γενικό Διευθυντή, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η εμπειρία και η στρατηγική του σκέψη θα συμβάλουν ουσιαστικά στην εξέλιξη του ενημερωτικού τομέα του Ομίλου.

