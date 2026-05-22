Συνελήφθησαν 5 άτομα για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο του “λογιστή” σε Κιλκίς και Πέλλα – Πώς απέσπασαν πάνω από 53.000 ευρώ

Στη σύλληψη πέντε ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές σε δύο διαφορετικές υποθέσεις τηλεφωνικής απάτης με τη μέθοδο του «λογιστή», που καταγράφηκαν σε περιοχές του Κιλκίς και της Πέλλας.

Στην πρώτη περίπτωση, άγνωστος επικοινώνησε τηλεφωνικά το απόγευμα της Πέμπτης με ηλικιωμένη γυναίκα σε περιοχή του Κιλκίς, προσποιούμενος τον λογιστή. Όπως της ανέφερε, θα έπρεπε να γίνει καταγραφή των χρημάτων και των κοσμημάτων που διατηρούσε στο σπίτι της.

Με αυτό το πρόσχημα, οι δράστες κατάφεραν να της αποσπάσουν 13.530 ευρώ και κοσμήματα αξίας περίπου 7.000 ευρώ. Τα αντικείμενα παρέλαβε ανήλικος ημεδαπός, ο οποίος αποχώρησε με όχημα στο οποίο τον περίμεναν δύο συνεργοί του.

Ύστερα από άμεση κινητοποίηση της ΕΛ.ΑΣ. και συντονισμένες ενέργειες, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. Θεσσαλονίκης εντόπισαν το όχημα και συνέλαβαν τα τρία άτομα.

Κατά τον έλεγχο του οχήματος βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα χρήματα και τα κοσμήματα, τα οποία αποδόθηκαν στην ηλικιωμένη γυναίκα. Παράλληλα, εντοπίστηκαν ένα περίστροφο, 28 αβολίδωτα φυσίγγια και ένα κινητό τηλέφωνο που είχε στην κατοχή του ο ανήλικος.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παιονίας.

Στη δεύτερη περίπτωση, άγνωστος τηλεφώνησε το μεσημέρι της ίδιας ημέρας σε ηλικιωμένο άνδρα σε περιοχή της Πέλλας, υποδυόμενος επίσης τον λογιστή. Οι δράστες προσπάθησαν να του αποσπάσουν το ποσό των 40.000 ευρώ, επικαλούμενοι δήθεν λογιστική εκκρεμότητα και ανάγκη καταγραφής των χρημάτων που διατηρούσε στο σπίτι.

Ο άνδρας που πήγε να παραλάβει τα χρήματα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, ενώ συνελήφθη και ακόμη ένας συνεργός του που τον ανέμενε σε όχημα.