Θεσσαλονίκη: Σοβαρό τροχαίο στο Καλοχώρι – Απεγκλωβίστηκε οδηγός, μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο “Παπανικολάου”

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής στην περιοχή του Καλοχωρίου, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των δυνάμεων του ΕΚΑΒ της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα ο οδηγός να εγκλωβιστεί μέσα στο όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες και ιατρός του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης, έπειτα από κλήση και συντονισμό του Επιχειρησιακού Κέντρου.

Για τη διαχείριση του περιστατικού εφαρμόστηκαν τα διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης τραύματος, ενώ πραγματοποιήθηκε επιχείρηση υγειονομικού απεγκλωβισμού του πολυτραυματία σε συνεργασία με δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Ο τραυματίας έλαβε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο από τα πληρώματα του ΕΚΑΒ και στη συνέχεια, αφού σταθεροποιήθηκε η κατάστασή του, διακομίστηκε αιμοδυναμικά σταθερός στο νοσοκομείο Παπανικολάου για περαιτέρω νοσηλεία και αντιμετώπιση.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος διερευνώνται.