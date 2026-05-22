Ηλεκτρικά πατίνια: Πώς θα εφαρμοστεί η απαγόρευση για ανηλίκους, με kids wallet η διαδικασία

Στην εφαρμογή της απαγόρευσης χρήσης ηλεκτρικών πατινιών σε ανήλικους αναφέρθηκε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Ο ίδιος, μιλώντας στο Action24, τόνισε πως τα πλαστά ψηφιακά αντίγραφα ταυτότητας, που σύμφωνα με καταγγελίες χρησιμοποιούν ανήλικοι, πλέον δεν θεωρούνται αντίγραφα ταυτότητας και πρόσθεσε ότι «για την πιστοποίηση της ηλικίας χρησιμοποιείται το kids wallet και μια διαδικασία η οποία για την ώρα δεν μπορεί να παρακαμφθεί».

Η επαλήθευση ηλικίας περνά σε ψηφιακή εποχή μέσω Gov.gr Wallet και Kids Wallet

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν η ίδια εφαρμογή θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικών πατινιών από ανήλικους, ο ίδιος τόνισε ότι αυτός είναι ο στόχος.

«Αυτό ακριβώς συζητήσαμε με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και του υπουργείο Μεταφορών» σημείωσε αρχικά ο κ. Παπαστεργίου και πρόσθεσε:

«Αυτός ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας θα χρησιμοποιηθεί στα social media. Ήδη ο μηχανισμός πιστοποίησης ηλικίας χρησιμοποιείται για την πώληση αλκοόλ και καπνικών προϊόντων, κι αυτός θα χρησιμοποιηθεί για τα πατίνια».

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης σημείωσε ότι οι χρήστες των ηλεκτρικών πατινιών «θα πρέπει να σκανάρουν την ηλικία και, εφόσον δεν πληρείται το κριτήριο αυτό, δεν θα ξεκλειδώνουν τα πατίνια».

Τι αλλάζει στην πράξη

Η καθιέρωση της επαλήθευσης ηλικίας μέσω Gov.gr Wallet και Kids Wallet σηματοδοτεί μια μετατόπιση από την απλή ταυτοποίηση σε ένα πιο λειτουργικό μοντέλο ελέγχου πρόσβασης. Οι χρήστες δεν αποδεικνύουν απλώς ποιοι είναι, αλλά και τι δικαιούνται να κάνουν, ανάλογα με την ηλικία τους.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πιο ελεγχόμενο και ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον, όπου οι κανόνες εφαρμόζονται με ακρίβεια και αυτοματοποίηση. Για τους ενήλικες, αυτό σημαίνει ευκολότερες συναλλαγές. Για τους ανηλίκους, μεγαλύτερη προστασία. Και για το σύστημα συνολικά, μια νέα ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και τον έλεγχο.