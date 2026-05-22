Φλωρίδης: Εφόσον η ΕΥΠ παρακολουθεί νόμιμα γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους;

Απάντηση στη δριμύτατη κριτική που δέχεται ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, με την απόφασή του να μην ανασύρει τον φάκελο των υποκλοπών από το αρχείο, έδωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Γιώργος Φλωρίδης, στη συζήτηση που εξελίσσεται στην Ολομέλεια.

«Όλα καταλήγουν στο να διαλέγετε ποιο τμήμα της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει και ανάλογα χειροκροτείτε ή αποδοκιμάζετε. Και μάλιστα έφτασαν κάποιοι να ζητάνε και τη βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», είπε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Παράλληλα, απάντησε σε όσους λένε ότι το κοινό κέντρο ΕΥΠ και ιδιωτών αποδεικνύεται από το ότι 11 πρόσωπα ήταν κοινοί στόχοι των παρακολουθήσεων. «Η ΕΥΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Οι άλλοι παράνομα. Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής: Εάν η ΕΥΠ παρακολουθεί νόμιμα γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους;», ανέφερε.

Ο κ. Φλωρίδης απάντησε και στο ερώτημα που θέτει η αντιπολίτευση προς την κυβερνητική πλειοψηφία, δηλαδή, «γιατί άλλαξε τη θέση της η ΝΔ, για την απαιτούμενη πλειοψηφία συγκρότησης εξεταστικής για τις υποκλοπές, σε σχέση με τη στάση που είχε επιδείξει το 2022, στην πρώτη εξεταστική για την παρακολούθηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη».

«Όλα όσα μεσολάβησαν από την πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές μέχρι σήμερα είναι όλα όσα αφορούν τη συνταγματική λειτουργία της χώρας, δηλαδή το ότι η ελληνική δικαιοσύνη επιλήφθηκε του ζητήματος αυτού», σημείωσε ο υπουργός και υπενθύμισε ότι την έρευνα διεξήγαγε αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο οποίος εξέδωσε δύο πορίσματα. «Η δίκη την οποία χειροκροτείτε στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο και η απόφαση που ελήφθη εκεί, έγινε δυνατή με βάση το πόρισμα του αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Δεν έγινε από εσάς. Η δικαιοσύνη που επελήφθη κατέληξε σε ένα πόρισμα που είχε δύο σκέλη: Το ένα είναι ότι υπάρχει εμπλοκή ιδιωτών σε παράνομες πράξεις και τους οποίους έστειλε στο δικαστήριο που δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και εκκρεμεί η απόφαση στο Εφετείο. Το άλλο σκέλος των ερευνών του Αρείου Πάγου κατέληξε στο ότι δεν υπάρχει εμπλοκή των μυστικών υπηρεσιών ή δεν υπάρχει εμπλοκή κρατικών υπηρεσιών σε παράνομες παρακολουθήσεις. Κατά συνέπεια, αν θεωρείτε ότι η δικαιοσύνη κάνει καλά τη δουλειά της, με βάση την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, θα πρέπει να αναγνωρίσετε ότι αυτό οφείλεται στην έρευνα του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και σε κανέναν άλλον», τόνισε ο κ. Φλωρίδης. Παράλληλα, επεσήμανε πως «το Μονομελές Πλημμελειοδικείο, στην απόφασή του, είπε ότι πιθανόν χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης εάν υπάρχουν ζητήματα ψευδομαρτυρίας και είπε ότι αυτά πρέπει να ερευνηθούν αρμοδίως από την αρμόδια Εισαγγελία και είπε ότι ίσως θα έπρεπε να διερευνηθούν και ζητήματα κατασκοπείας, διότι κάτι ενδεχομένως να προκύπτει».

Αυτή η απόφαση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα και κατά το μέρος που αφορά τη συμπεριφορά κάποιων μαρτύρων, δηλαδή εάν ψευδομαρτύρησαν, διατάχθηκε προκαταρκτική εξέταση, όπως υποστήριξε ο υπουργός Δικαιοσύνης, ο οποίος πρόσθεσε: «Κατά το μέρος, όμως, που αφορά μια διάγνωση πιθανής τέλεσης, με νέα στοιχεία, του αδικήματος της κατασκοπείας, διαβιβάστηκε στον Άρειο Πάγο και αποφάνθηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ως δικαιοδοτικό όργανο κατά τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ότι από τη μελέτη της αποφάσεως του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου δεν υπάρχει κανένα μα κανένα καινούργιο στοιχείο που δεν διερευνήθηκε, με τα προηγούμενα πορίσματα, άρα δεν υπάρχει τίποτα να διερευνηθεί ως προς το ζήτημα της κατασκοπείας και η υπόθεση δεν ανεσύρθη από το αρχείο».

Σύμφωνα με το κ. Φλωρίδη, ο εισαγγελέας απεφάνθη ότι η υπόθεση δεν πρέπει να ανασυρθεί από το αρχείο -δεν την έθεσε αυτός στο αρχείο, είχε τεθεί νωρίτερα- διότι δεν προέκυψε κανένα μα κανένα στοιχείο από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου. Ο υπουργός χαρακτήρισε παράδοξο να θεωρεί η αντιπολίτευση εξαιρετική τη λειτουργία του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου αλλά να αρνείται στον Άρειο Πάγο τη θεσμική ιδιότητά του. «Όλα, λοιπόν, καταλήγουν στο να διαλέγετε ποιο τμήμα της δικαιοσύνης δεν σας αρέσει και ανάλογα χειροκροτείτε ή αποδοκιμάζετε. Και μάλιστα έφτασαν κάποιοι να ζητάνε και τη βίαιη προσαγωγή του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου επειδή αρνήθηκε να έρθει στην Επιτροπή Θεσμών, επικαλούμενος ότι η πρόσκληση, με το περιεχόμενο που είχε, προσέβαλε βάναυσα τη διάκριση των εξουσιών», υπογράμμισε ο κ. Φλωρίδης και σχολίασε: «Δηλαδή, θέλανε να εξετάσουνε έναν ανώτατο δικαστικό λειτουργό γιατί δεν τους άρεσε η απόφασή του. Που σημαίνει όποιο δικαστήριο βγάζει μια απόφαση που δεν αρέσει στην αντιπολίτευση θα καλούν τους δικαστές να δώσουν εξηγήσεις γιατί δεν τους αρέσουν οι αποφάσεις τους. Προσέξτε. Υποστηρικτές του κράτους δικαίου».

Ο υπουργός Δικαιοσύνης σχολίασε τέλος και όσους σημειώνουν ότι υπήρχε κοινό κέντρο μεταξύ ιδιωτών και ΕΥΠ επειδή υπάρχουν 11 πρόσωπα τα οποία παρακολουθούσε και η ΕΥΠ και ιδιώτες. «Δεν ξέρω ποιος φωστήρας σας το είπε αυτό… Η ΕΥΠ, όπως όλοι έχετε συνομολογήσει, παρακολουθούσε νόμιμα. Οι άλλοι παράνομα. Και οι παράνομοι παραπέμφθηκαν. Το ερώτημα στους φωστήρες σας είναι το εξής: Εάν η ΕΥΠ παρακολουθεί νόμιμα γιατί πρέπει να παρακολουθεί παράνομα τους ίδιους; Φωστήρες μου. Καταπληκτική νομική σκέψη στην Ελλάδα», τόνισε.