Δημογλίδου: Μέλη της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ακόμα και σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είχε απλώσει τα πλοκάμια της η εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη σύμφωνα με την Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, μιλώντας στο Mega σχετικά με την εγκληματική οργάνωση η οποία φέρεται να είχε παρουσία από τα Ζωνιανά Ρεθύμνου έως τη Χερσόνησο Ηρακλείου, τόνισε ότι «έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές κατ’ οίκον έρευνες, περισσότερες από είκοσι κατ’ οίκον έρευνες.

» Έχουν βρεθεί όπλα, ναρκωτικές ουσίες, χρήματα και μάλιστα κατά τη διάρκεια της έρευνας προέκυψαν και κάποια στοιχεία τα οποία προφανώς και θα επεξεργαστούν τώρα στην ανάκριση, για τα οποία φαίνεται ότι κάποιοι από τους συμμετέχοντες σε αυτή την εγκληματική οργάνωση ίσως λάμβαναν και παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Τα περισσότερα μέλη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, όπως και σε αυτή τη δικογραφία, γιατί υπάρχουν 76 κατηγορούμενοι, να γνωρίζουν ότι έχουν απασχολήσει ξανά την ελληνική αστυνομία. Κάποιοι έχουν φυλακιστεί, έχουν εκτεθεί σε ποινές φυλάκισης, έχουν αποφυλακιστεί» σημείωσε η κα. Δημογλίδου και πρόσθεσε:

«Δεν είναι πρώτη φορά που συναντούμε αυτούς τους ανθρώπους ως αστυνομία. Υπήρχε πληροφορία και ουσιαστικά διερευνόταν αυτό. Υπήρχαν και νόμιμες επισυνδέσεις. Βρέθηκαν όπλα, ναρκωτικά, παράνομο οπλισμό, φυσικά, ναρκωτικές ουσίες. Και προέκυψε και για κάποια από τα μέλη ότι με κάποιο τρόπο λάμβαναν παράνομες επιδοτήσεις. Εκεί υπάρχει αρκετό υλικό από τους αστυνομικούς».

«Μόνο 40 έδωσαν πληροφορίες στην αστυνομία – Κακώς φοβούνται»

Αναφερόμενη στην υπόθεση που ερευνά η Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, όπου είχαμε εκβιασμούς, εκεί σημείωσε η κα Δημογλίδου, «είχαμε καταπατήσεις αγροτεμαχίων. Εκεί προφανώς και χρειάζεται η συμβολή των παθόντων. Παρόλο που ήταν 107 αρχικά οι παθόντες που διαπιστώσαμε, μόνο 40 έδωσαν πληροφορίες στην Ελληνική Αστυνομία» τόνξισε η κα Δημογλίδου η οποία σε σχόλιο του δημοσιογράφου ότι οι άνθρωποι φοβούνται απάντησε:

«Κακώς φοβούνται γιατί αν δεν σχηματιστεί μια πολύ καλά δεμένη δικογραφία με τις καταγγελίες όλων των πραγματικών θυμάτων, δεν θα μπορέσει να αποδοθεί δικαιοσύνη».