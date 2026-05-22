Άγνωστοι ανατίναξαν ATM στις Ερυθρές τα ξημερώματα – Διέφυγαν με άγνωστο ποσό

Τα ξημερώματα της Παρασκευής οι Ερυθρές σηκώθηκαν στο πόδι, από έκρηξη, που προκάλεσαν άγνωστοι δράστες σε μηχάνημα αυτόματης ανάληψης μετρητών που βρισκόταν σε χώρο σούπερ – μάρκετ.

Το συμβάν σημειώθηκε στις 04:20’ και σήμανε συναγερμό στις αστυνομικές δυνάμεις της Θήβας που έχουν τον έλεγχο της περιοχής που ανήκει διοικητικά στην Αττική.

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που το μηχάνημα καταστράφηκε ολοσχερώς και είναι άγνωστο πόσα χρήματα και σε τι κατάσταση τα πήραν οι δράστες, ο αριθμός των οποίων επίσης δεν έχει προσδιοριστεί. Κινήθηκαν μέσα στο σκοτάδι και σύμφωνα με μαρτυρίες διέφυγαν με ένα σκουρόχρωμο αμάξι το οποίο κι αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές.

Την προανάκριση έχει αναλάβει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θήβας.

