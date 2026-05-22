ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Τσιάρας και Μηταράκης

Το κατώφλι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πέρασαν σήμερα οι Κώστας Τσιάρας και Νότης Μηταράκης, οι οποίοι ελέγχονται για πλημμελήματα στο πλαίσιο της δικογραφίας για παράνομες επιδοτήσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ το 2021.

Μάλιστα ο συνήγορος τους Μιχάλης Δημητρακόπουλος, προσερχόμενος στο εισαγγελικό γραφείο αποκάλυψε ότι υπάρχει έκθεση της Παρασκευής Τυχεροπούλου, η οποία σχεδόν μηδενίζει τη ζημία για τον Οργανισμό.

«Προσέρχομαι αυτοπροσώπως γιατί πιστεύω ότι μέσα από υπόμνημα μου θα αποδειχθούν όλα τα στοιχεία για την αθωότητα μου και ότι δεν υπήρχε καμία ζημιά για το ελληνικό δημόσιο. Το έχω ξαναπεί έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη», τόνισε σε δήλωση του ο κ. Τσιάρας.

Από την πλευρά του ο κ. Μηταράκης επισήμανε: «Προσέρχομαι χωρίς να ζητήσω προθεσμία Έχω κινηθεί στο πλαίσιο του νόμου. Επιθυμώ την άμεση διαλεύκανση της υπόθεσης. Δεν έχω υποπέσει σε καμία παράνομη ενέργεια. Εχω κινηθεί στο πλαίσιο του συντάγματος και του νόμου. Έχω εμπιστοσύνη στους θεσμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος συνήγορός τους δήλωσε: «Υπάρχει έκθεση της κ. Τυχεροπούλου ως ειδικής συμβούλου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όπου η φερόμενη ζημιά όπως στην περίπτωση της κ. Παπακωστα περιορίζεται σε 7000 ευρώ στο δε κ. Μηταρακη σε 0. Και μπράβο στην εισαγγελέα κ. Παπανδρέου που ζήτησε την έκθεση αυτή».