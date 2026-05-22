MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Την αποστολή 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία ανακοίνωσε ο Τραμπ

|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προανήγγειλε μέσω Truth Social την ανάπτυξη 5.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία.

Επικαλούμενος τη φιλική σχέση που διατηρεί με τον πολωνό πρόεδρο Κάρολ Ναβρότσκι, ο Τραμπ έγραψε στην ανάρτησή του: «είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι οι ΗΠΑ θα στείλουν επιπλέον 5.000 στρατιωτικούς στην Πολωνία».

Δεν είναι σαφές, επί του παρόντος, αν ο Τραμπ αναφερόταν στην προγραμματισμένη ανάπτυξη 4.000 αμερικανών στρατιωτικών στην Πολωνία – που ο αντιπρόεδρος Βανς διευκρίνισε την Τρίτη πως έχει καθυστερήσει, δεν έχει ματαιωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 31 λεπτά πριν

Άντριου: Ερευνάται πλέον και για “σεξουαλικά αδικήματα” – Η αστυνομία αναζητά θύματα κακοποίησης από τον έκπτωτο πρίγκιπα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 13 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: Η αλήθεια βλάπτει το ψέμα, το σκοτάδι και το Μέγαρο Μαξίμου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 15 ώρες πριν

Στην εκδήλωση της Καρυστιανού και το νέο κόμμα ο Παναγιώτης Ψωμιάδης: “Αυτό που λείπει σήμερα είναι η ελπίδα και η αλήθεια”

ΔΙΕΘΝΗ 22 ώρες πριν

Οι ΗΠΑ έχουν ξοδέψει 29 δισ. δολάρια για τον πόλεμο στο Ιράν και έχασαν 42 μαχητικά αεροσκάφη

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Άνδρας κρεμάστηκε με σχοινί πάνω από γραμμή του Προαστιακού στις Αχαρνές

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 50 λεπτά πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων ανωμοτί από τους ελεγχόμενους