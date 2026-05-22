Η Ρωσία ανακοίνωσε πως κατέρριψε drones της Ουκρανίας κατευθυνόμενα σε Μόσχα και Γιαροσλάβλ

Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων ενεργοποιήθηκαν για να απωθήσουν επιδρομές ουκρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων καθώς κινούνταν στους αιθέρες της Μόσχας και της κοντινής περιφέρειας Γιαροσλάβλ τις πρώτες πρωινές ώρες, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές μέσω Telegram.

Τέσσερα ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν και συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων αναπτύχθηκαν στην περιοχή, ανακοίνωσε ο δήμαρχος Μόσχας Σεργκέι Σαμπιάνιν, χωρίς να υπεισέλθει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Η Μόσχα καθώς και η Γιαροσλάβλ, βορειοανατολικά της ρωσικής πρωτεύουσας, υπέστησαν ήδη ουκρανικές αεροπορικές επιδρομές νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Και στις δύο περιοχές βρίσκονται ενεργειακές υποδομές καίριας σημασίας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

