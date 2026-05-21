MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
LIFESTYLE

Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Προσθέστε το Thestival ως προτεινόμενη πηγή στο Google

Την ευχή της σχετικά με την πορεία της υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη να εξελιχθούν όλα ομαλά, έστειλε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η δημοσιογράφος μίλησε την Πέμπτη 21 Μαΐου ανήμερα της ονομαστικής της εορτής στο «Happy Day» με τους συναδέλφους της εύχονται τόσο για τη γιορτή της, όσο και για τον σύζυγό της, ο οποίος βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία με την ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, που βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη, εξέφρασε πόσο της λείπουν τα μέλη της εκπομπής, και στη συνέχεια την επιθυμία της να πάνε όλα καλά με τον σύζυγό της και σύντομα να βρεθεί στην Ελλάδα και στο πλατό του «Happy Day».

Όπως είπε η ίδια: «Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας, να γιορτάσουμε παρέα. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα, γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας».

Δείτε το βίντεο

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε στις 11 Μαΐου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ βρίσκεται πλέον εκτός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ενημέρωση, η κλινική εικόνα του παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς στην απόφαση να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχιστούν η νοσηλεία και η αποθεραπεία του.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ “ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».

Γιώργος Μυλωνάκης Τίνα Μεσσαροπούλου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Κώστας Τουρνάς: Έχω σκεφτεί να σταματήσω να τραγουδάω, μεγαλώνω και οι αντοχές δεν είναι οι ίδιες

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Γεωργιάδης από Θεσσαλονίκη για το επεισόδιο στον “Άγιο Δημήτριο”: Τελείως απρόκλητη η επίθεση – Είμαστε μαζί με τον τραυματιοφορέα 100%

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Γιακουμάκης: “Ευχαριστώ για όλα ΠΑΟΚΑΡΑ!”

LIFESTYLE 22 ώρες πριν

Τζούλια Νόβα: Είπα να δοκιμάσω μια κρεμούλα, να κάνω ένα πείραμα και μου προκάλεσε αντίδραση στα μάτια

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Βασίλης Καλλίδης: Κινδύνεψα σωματικά μια φορά, μας πήγαν οι τελευταίοι κανίβαλοι του κόσμου

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συγκίνηση και σεβασμός στο μνημείο του Πόντιου Ακρίτα στο Πανόραμα