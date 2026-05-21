Τίνα Μεσσαροπούλου για Γιώργο Μυλωνάκη: Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει

Την ευχή της σχετικά με την πορεία της υγείας του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη να εξελιχθούν όλα ομαλά, έστειλε η Τίνα Μεσσαροπούλου.

Η δημοσιογράφος μίλησε την Πέμπτη 21 Μαΐου ανήμερα της ονομαστικής της εορτής στο «Happy Day» με τους συναδέλφους της εύχονται τόσο για τη γιορτή της, όσο και για τον σύζυγό της, ο οποίος βρίσκεται σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία με την ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Η Τίνα Μεσσαροπούλου, που βρίσκεται στο πλευρό του Γιώργου Μυλωνάκη, εξέφρασε πόσο της λείπουν τα μέλη της εκπομπής, και στη συνέχεια την επιθυμία της να πάνε όλα καλά με τον σύζυγό της και σύντομα να βρεθεί στην Ελλάδα και στο πλατό του «Happy Day».

Όπως είπε η ίδια: «Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Να μας χαίρονται. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου λείπετε πάρα πολύ. Θα ήθελα πολύ να είμαι εκεί μαζί σας, να γιορτάσουμε παρέα. Θα τα πούμε όλα εν καιρώ. Πραγματικά σας ευχαριστώ για όλα, γιατί σας αισθάνομαι σαν δεύτερη οικογένειά μου. Θέλω να ευχαριστήσω τον σταθμό, τη διοίκηση, όλους. Δεν θέλω να ξεχάσω κανέναν. Εύχομαι όλα να γίνουν όπως πρέπει και να είμαι σύντομα κοντά σας».

Σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν που εκδόθηκε στις 11 Μαΐου, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ βρίσκεται πλέον εκτός της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας, έπειτα από 26 ημέρες νοσηλείας στον «Ευαγγελισμό», μετά τη ρήξη ανευρύσματος στον εγκέφαλο που υπέστη και τον εμβολισμό στον οποίο υποβλήθηκε.

Όπως επισημαίνεται στην επίσημη ενημέρωση, η κλινική εικόνα του παρουσιάζει βελτίωση, γεγονός που οδήγησε τους θεράποντες ιατρούς στην απόφαση να μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης, όπου θα συνεχιστούν η νοσηλεία και η αποθεραπεία του.

Αναλυτικά το ιατρικό ανακοινωθέν:

«Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ κος Γεώργιος Μυλωνάκης, σήμερα 11 Μαϊου 2026 εξήλθε της ΜΕΘ του Νοσοκομείου ΓΝΑ “ο Ευαγγελισμός”, καθώς η κλινική του κατάσταση παρουσιάζει βελτίωση και κρίνεται σκόπιμη η μεταφορά του σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης».