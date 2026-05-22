ΟΠΕΚΕΠΕ: Συνεχίζεται σήμερα στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία η παροχή εξηγήσεων ανωμοτί από τους ελεγχόμενους

Συνεχίζεται σήμερα Παρασκευή στις 11πμ στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η παροχή εξηγήσεων από τους ελεγχόμενους στη νέα δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Από τους περίπου 50 εμπλεκόμενους, όσα από τα μη πολιτικά πρόσωπα είχαν κληθεί να παράσχουν την Πέμπτη ανωμοτί εξηγήσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη εμπλοκή τους σε παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις το 2021, πήραν προθεσμία για τις 5 Ιουνίου. Κανείς από τους ελεγχόμενους, σύμφωνα με πληροφορίες δεν προσήλθε αυτοπροσώπως, αλλά εκπροσωπήθηκαν από δικηγόρο και έλαβαν προθεσμία, ώστε να λάβουν γνώση της δικογραφίας και να απαντήσουν στα όσα τους αποδίδονται.

Ανάμεσα στους πρώτους που κλήθηκαν ως ύποπτοι τέλεσης αξιόποινων πράξεων είναι ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, την επίμαχη περίοδο 2021, Δημήτρης Μελάς και πρώην και νυν στελέχη του Οργανισμού.

Σήμερα Παρασκευή, τη σκυτάλη παίρνουν οι 11 βουλευτές, που περιλαμβάνονται στην ογκώδη δικογραφία και των οποίων η ασυλία ήρθη πριν από λίγες εβδομάδες από τη Βουλή. Πρόκειται για τους Κώστα Τσιάρα, Νότη Μηταράκη, Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Αχ. Καραμανλή, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Βασίλη Βασιλειάδη, Μάξιμο Σενετάκη και Χρήστο Μπουκώρο.

Όλοι τους κατά περίπτωση θεωρούνται ύποπτοι τέλεσης αξιοποίνων πράξεων όπως ηθική αυτουργία σε απιστία σε βαθμό πλημμελήματος. Μόνον οι δύο εκ των έντεκα και συγκεκριμένα ο Κώστας Αχιλ. Καραμανλής και η Κατερίνα Παπακώστα ελέγχονται για κακούργημα, με δεδομένο ότι η φερόμενη απάτη ξεπερνά τις 120 χιλιάδες ευρώ.

Μαζί με τους 11 νυν βουλευτές, ανωμοτί εξηγήσεις για τα ίδια αδικήματα αναμένεται να δώσουν και πέντε πρώην «γαλάζιοι» βουλευτές, οι οποίοι επίσης έχουν κληθεί από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι Νότης Μηταράκης και Κώστας Τσιάρας αναμένεται πάντως να δώσουν το «παρών» σήμερα το πρωί στις 11 στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και να δώσουν ανωμοτί εξηγήσεις.

Αναμένεται να δούμε ποια στάση θα κρατήσουν οι υπόλοιποι από τους 11, εάν θα προσέλθουν αυτοπροσώπως ή εάν θα παραδώσουν κάποιο υπόμνημα.

Πηγή: ertnews.gr