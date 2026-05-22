Θεσσαλονίκη: Αστυνομική επιχείρηση για άτομα που διαμένουν παράνομα στη χώρα – Μία σύλληψη

Στοχευμένη δράση πραγματοποίησε απογευματινές ώρες χθες έως πρώτες πρωινές ώρες σήμερα η Διεύθυνση Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδιασμού για την πρόληψη και την καταστολή της παραβατικότητας, αλλά και την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., διενεργήθηκαν έλεγχοι στην ευρύτερη περιοχή των οδών Γιαννιτσών, Αναγεννήσεως, Κωλέττη, Μοναστηρίου, καθώς και σε περιοχές του Δήμου Νεάπολης-Συκεών, κατά τους οποίους:

Ελέγχθηκαν 117 άτομα και 8 οχήματα,

Προσήχθησαν 8 άτομα και

Συνελήφθη 1 εξ’ αυτών για παράβαση του Νόμου περί αλλοδαπών.

Οι δράσεις και οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε διάφορες περιοχές του Νομού.