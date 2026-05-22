Νίσυρος: Επιθεωρητές μεταβαίνουν στη νησίδα Γυαλί για την διερεύνηση του σοβαρού τραυματισμού εργάτη

Εντολή να μεταβούν στο νησί Γυαλί που βρίσκεται δίπλα στη Νίσυρο, έλαβαν από το υπ. Περιβάλλοντος και Εργασίας επιθεωρητές του Τμήματος Μεταλλείων του Σώματος Επιθεώρησης ν. Ελλάδος.

Οι επθεωρητές θα μεταβούν στο νησί προκειμένου να διερευνήσουν το σοβαρό περιστατικό τραυματισμού 51χρονου εργάτη, ο οποίος έχασε τμήμα του δεξιού του χεριού το πρωί του περασμένου Σαββάτου 16 Μαΐου 2026.

Οι μηχανικοί-επιθεωρητές που θα βρεθούν στο νησί σήμερα 22 και αύριο 23 Μαΐου, θα καταγράψουν όλα τα δεδομένα και τις συνθήκες, κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το σοβαρό ατύχημα ακρωτηριασμού του εργάτη και θα υποβάλλουν το σχετικό πόρισμα της έρευνας σε κάθε αρμόδια αρχή. Σημειώνεται ότι οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη σχηματίσει δικογραφία σε βάρος των αρμοδίων για την ασφάλεια του εργοταξίου και έχουν λάβει σχετικές καταθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

